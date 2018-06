Das Gmünder Stadtderby zwischen dem Verbandsligisten FC Normannia Gmünd und dem A-Ligisten TSB Gmünd war eine klare Angelegenheit. Der FCN gewann deutlich mit 14:1 (7:0). Und dennoch sah der FCN-Trainer noch Luft nach oben: „Es geht schon noch mehr“, erklärte Beniamino Molinari.

Lediglich in den ersten 20 Minuten hielt der A-Ligist dagegen. Danach ergaben sich die Schützlinge von Trainer Witali Neumann ihrem Schicksal und luden die Normannia zum Toreschießen ein. Molinari hätte etwas mehr Gegenwehr erwartet. Nach einem Eckball für den TSB Gmünd konterte der FCN und Christian Essig traf in der 13. Minute zum 1:0. Auffälligster Angreifer in der ersten Hälfte war der junge Normanne Veljko Milojkovic, der einen Hattrick innerhalb von vier Minuten erzielte. Nach dem Seitenwechsel standen die TSBler zunächst etwas besser. Als Pascal Werba in der 60. Minute aber das 8:0 markierte, waren auch die letzten Bemühungen seitens des Gastgebers vorbei.

75 Zuschauer

Auf dem TSB-Sportplatz in der Buchstraße dominierte der Gast. Die 75 Zuschauer hielten sich meistens im Schatten des TSB-Clubheims auf und sahen eine Normannia-Truppe, die in einer besseren Trainingseinheit schöne Spielzüge präsentierte. Am Ende gewann die Normannia mit 14:1. Den Ehrentreffer zum 1:11 erzielte Felix Beug per Elfmeter.

Tore: 0:1 Essig (13.), 0:2 Gnaase (20.), 0:3, 0:4, 0:5 Milojkovic (21., 22., 25.), 0:6 Essig (37.), 0:7 Mustafa (40.), 0:8 Werba (60.), 0:9 Krätschmer (65.), 0:10 Erol (67.), 0:11 Colletti (75.), 1:11 Beug (81. HE), 1:12, 1:13, 1:14 Krätschmer (85. FE, 89., 90.). (jh)