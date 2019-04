Bei einem Brand in einem Firmengebäude in Schorndorf im Rems-Murr-Kreis ist ein Sachschaden in Millionenhöhe entstanden. Wie die Polizei mitteilte, wurde das Gebäude eines Akkuherstellers in der Nacht auf Dienstag größtenteils zerstört.

22:10 Uhr: Gebäudebrand an einem Firmengebäude in der Vorstadt in #Schorndorf. Anwohner werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. WIr halten Euch auf dem Laufenden. Die Feuerwehr ist im Einsatz. pic.twitter.com/snTy2wXPL6— Polizei Aalen (@PolizeiAalen) 8. April 2019

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte sich das Feuer bereits ausgebreitet und schlug aus dem Dach. Durch das Feuer entstand ein Schaden von 1,5 Millionen Euro. Verletzt wurde niemand. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Nacht. Wie es zu dem Brand kam, war zunächst unklar. Die Polizei sieht jedoch keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

Die Feuerwehren aus Schorndorf, Weiler, Schornbach, Weinstadt und Fellbach waren mit insgesamt 13 Fahrzeugen und 82 Einsatzkräften vor Ort. Der Rettungsdienst war vorsorglich ebenfalls mit zwei Rettungswägen und dem örtlichen Bereitschaftsdienst mit einer Gesamtstärke von 10 Einsatzkräften vor Ort.

Auf Grund der starken Rauchentwicklung war auf der direkt vorbeiführenden B29 die Sicht zeitweise etwas eingeschränkt. Eine Gefahr für Anwohner bestand jedoch nicht.