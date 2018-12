Mikrowohnen mit Hühnern und Bienen

Es klingt ein wenig verrückt. Und doch verbirgt sich dahinter ein erfolgreiches Konzept. Ein Haus mit Hühnerstall im Innenhof oder mit Bienenstock auf dem Dach – i Live hat beides im Angebot. Das Aalener Unternehmen sieht sich als Spezialist im Mikrowohnen. Die Unternehmensgruppe hat sich im Bau, in der Vermarktung und der Verwaltung von Mikroapartments bundesweit einen Namen gemacht, ist nach eigenen Angaben Marktführer auf diesem Gebiet und befindet sich auf Wachstumskurs. 150 Mitarbeiter beschäftigt die Gruppe. Zum Vorjahr ist das eine Steigerung um 60.

Die Zahl der Ein-Personen-Haushhalte nimmt beständig zu. In Deutschland gibt es heute mehr als 17 Millionen Single-Haushalte, was mehr als 40 Prozent aller Haushalte entspricht. Eine Antwort auf diese Entwicklung gibt die i Live-Gruppe mit dem Bau und Vertrieb bon Lifestyle-Apartments, die auf die Bedürfnisse von Ein- und Zweiraum-Wohnungen zugeschnitten sind. Martin Kraft, im Unternehmen fürs die Pressearbeit zuständig, spricht von einer extremen Nachfrage.

Bis Ende 2019 sollen 18 Häuser entstsnden sein

Thorsten Beer, Kai Bodamer und Amos Engelhardt haben die i Live-Gruppe gemeinsam im Jahr 2010 gegründet. Mit dem AAL-INN in der Gartenstraße sind sie 2012 gestartet. Die Idee war ein Objekt für junges und studentisches Wohnen auf den Markt zu bringen. Die Idee schlug ein, und in den Folgejahren baute das Unternehmen an anderen Standorten ähnliche Gebäude. Mittlerweile ist die Gruppe in Berlin genauso vertreten wie in Frankfurt oder Köln. Bis Ende 2019 sollen es 18 Häuser mit dann rund 5000 Wohneinheiten werden, darunter befinden sich auch Objekte in Österreich und der Schweiz. Die Wohnungen, in den bereits sich im Betrieb befindlichen Gebäuden, seien zu 99 Prozent ausgelastet, sagt Kraft.

Die Regel ist: i Live baut die Apartments, Investoren kaufen eine Wohnung, und eine Tochter der in Aalen ansässigen Holding verwaltet die Gebäude und sorgt für die Vermietung und den Betrieb der Apartments. Mittlerweile gehören jedoch nicht nur Studenten zu den Mietern. Der Kreis der Interessenten hat sich erweitert. Führungskräfte, Berufspendler, Auszubildende und Praktikanten gehören zur Zielgruppe. Die durchschnittliche Größe einer möblierten Wohnung liegt bei 24 Quadratmetern. Dazu kommen Gemeinschaftsräume zum Chillen und Relaxen oder Fitnessräume. Im jüngsten, jetzt erst in Aachen eröffneten Gebäude steht auf dem Dach ein Bienenstock. In Frankfurt/Offenbach gehören zur Hausgemeinschaft Hühner. Das legefrische Frühstücksei ist damit garantiert.

Das Angebot geht neuerdings über Bau, Vertrieb und Verwaltung hinaus und reicht bis zu gemeinsamen Skiausfahrten, Kochkursen und Partys. Organisiert werden solche Events von sogenannten Community Managern.

Die Konzeptidee wurde in Brasilien geboren

Entstanden sei die Idee der Mikrowohnungen in Brasilien. Amos Engelhardt, einer der Unternehmensgründer, habe dort einige Zeit gelebt. Daher komme auch der Kolibri im Marken-Designe von i Live. Die kleinen Vögel gelten als besonders fleißig und technisch versiert. Die engen Kontakte nach Südamerika pflegen besonders Engelhardt und Bodamer weiter. Alle Mitarbeiter der Holding luden sie deshalb jüngst zu einer gemeinsamen Reise nach Brasilien ein. i Live unterstützt dort verschiedene soziale Projekte unter anderem eine Schule in Rio, in der 1800 Kinder aus schwierigsten Verhältnissen unterrichtet werden.

Im Moment befindet sich der Sitz der Unternehmensgruppe noch im Proviantamt an der Ulmer Straße in Aalen. Der Umzug in den Büroturm am Burgstallkreisel ist für Mitte 2019 geplant. Die i Live Gruppe wird in den unteren drei Etagen. Das vierte bis siebte Geschoss sollen vermietet werden. Ins oberste Stockwerk zieht die TA OS Skybar ein. Auf der Dachterrasse des dreigeschossigen Nebengebäudes wird ein Sportfeld angelegt.