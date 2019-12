Migrationsberatung der Caritas hilft Flüchtlingen in Aalen anzukommen

„Mein Kind sagt mittlerweile Onkel statt Papa zu mir“, sagt Amel N. (Name von der Redaktion geändert). Seit drei Jahren hat der kurdischstämmige Syrer seine Familie nur noch per Videotelefonie sehen können. Seine Geschichte ist kompliziert und führte aufgrund von Missverständnissen zu einer zweiten Staatsbürgerschaft und damit fast zur Abschiebung.

Amel ist in Al-Hasaka nahe der Grenze zur Türkei aufgewachsen. 2008 zog er in die türkische Grenzstadt Mardin, wo er eine türkischstämmige Kurdin heiratete. Im selben Jahr bekommen die beiden ihr erstes Kind, 2013 folgt das Zweite. Die junge Familie hat es in der Türkei allerdings nicht leicht.

Das ist natürlich kein einfacher Fall. Mirjam Kuhn, Migrationsberatung der Caritas in Aalen

Kurden wurden und werden von der Regierung um den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan politisch verfolgt. 2015 lässt Amel sein bekanntes Leben in Mardin zurück und flieht nach Deutschland. Wie so viele trieb ihn die Hoffnung nach einem besseren, sichereren Leben für sich und seine Familie, die Amel später nachholen will, an.

Seine Reise begann in Izmir mit dem Boot. So kam er auf eine der zahlreichen griechischen Inseln im Mittelmeer. Von dort holten ihn die Behörden nach Thessaloniki. Über die Balkanroute schafft es Amel nach Deutschland. Ein Jahr in Bad Waldsee, danach kommt er nach Aalen.

Familienname der Frau im zweiten Pass

Die Sehnsucht nach seiner Familie trieb Amel an, arbeiten zu gehen, sich etwas in Deutschland aufzubauen. Nach eigener Aussage hat ihm das Jobcenter Deutschkurse vermittelt und nebenher hat er gearbeitet. Den Großteil seines Geldes schickte er seiner Familie, um seinen Kindern eine gute Bildung zu ermöglichen.

Dann begannen die Missverständnisse: 2016 verstarb Amels Mutter und er will zur Beerdigung in der Türkei reisen und seine Familie besuchen. In dem Glauben, mit einem türkischen Pass dort einreisen zu dürfen, beantragte er einen solchen beim türkischen Generalkonsulat in Stuttgart.

„Ich konnte mit meinem syrischen Familiennamen keinen türkischen Pass bekommen“, sagt Amel. Das sei nur mit dem Familiennamen seiner Frau möglich gewesen. Obwohl er das nicht wollte, habe er zugestimmt und unterschrieben, um für einen Monat in die Türkei reisen zu können. Bis heute habe er das nicht verstanden, doch er musste es einfach machen, so Amel.

Also bekam der Syrer Amel N. vom Konsulat einen türkischen Pass, laut dem er allerdings Amel T. heißt. Nach dem einmonatigen Besuch in der Türkei reiste Amel 2016 wieder nach Deutschland. Seitdem hat er seine Familie nicht mehr persönlich gesehen. Sein heute sechsjähriger Sohn nennt ihn am Telefon nur Onkel statt Papa, da er sich kaum an ihn erinnern kann, so Amel.

Betrug durch falsche Freunde

Den Traum, dass seine Familie nach Deutschland nachziehen kann, gab Amel nie auf. Deshalb versuchte er, sich sein eigenes Geschäft mithilfe von Bekannten in Aalen aufzubauen. Da Amel arbeitete, galt er als kreditwürdig – im Gegensatz zu seinen damaligen, ebenfalls arabischstämmigen Freunden.

Diese überredeten ihn, einen Kredit aufzunehmen. Gemeinsam würden sie ein eigenes Baugewerbe aufziehen, sagten sie Amel. Der glaubte ihnen, vertraute ihnen, gab ihnen das Geld. Ein Vertrauen, das nicht gerechtfertigt war. Seine sogenannten Freunde betrogen ihn. Sie nahmen sein Geld und verschwanden. Heute bezeichnet Amel sie als „Mafia“.

Der Familienvater zog sich zurück. Vertrauen konnte er seitdem nur noch schwer fassen. „Meine Probleme sind groß“, sagt Amel heute. Vor vier Monaten wurden sie noch größer. Amel wollte seine Aufenthaltserlaubnis verlängern. Allerdings wurde ihm seine zweite Staatsbürgerschaft, die er für die Reise zu der Beerdigung seiner Mutter beantragte und bekam, zum Verhängnis.

Acht Tote in Grenzprovinz Mardin

Seine türkische Staatsbürgerschaft war dem Amt zuvor nicht bekannt. Für Amel wurde ein neues Asylverfahren eröffnet, um seinen Flüchtlingsstatus zu prüfen. Im Zuge dessen wurden ihm finanzielle Unterstützungen und die Deutschkurse vorerst gestrichen, so Amel. Verschuldet, verunsichert und kurz vor der Abschiebung.

Seit dem Jahr 2013 bittet die „Schwäbische Zeitung“ ihre Leser in der Advents- und Weihnachtszeit um Spenden für Menschen auf der Schattenseite des Lebens. Im Video erklären wir, wo die Spenden eingesetzt werden.

Sein besseres Leben in Deutschland hatte sich Amel anders vorgestellt. Am 9. Oktober diesen Jahres der nächste Schock: Die Türkei startet ihre Militäroffensive im Norden Syriens. Im Zuge der Gefechte sterben in der Grenzprovinz Mardin auch acht türkische Zivilisten. Dort lebt Amels Familie. „Man fühlt sich so hilflos“, sagt der einst so zuversichtliche Syrer.

„Man sieht ihn nicht mehr lachen“, sagt seine letzte verbliebene Bezugsperson. Als sie von der Migrationsberatung der Caritas in Aalen erfuhr, überredete ihn die junge Frau, sich dort Hilfe zu holen. Übernommen hat Amels Fall Mirjam Kuhn, die seit Jahren mit Flüchtlingen arbeitet und sie unterstützt.

Erste Erfolge der Migrationsberatung

„Ich habe schon immer viele komplizierte und schlimme Fälle gehabt“, so Kuhn. Familiennachzug, prekäre Situationen im Umfeld, Schulden oder Wohnungsnot seien immer wiederkehrende Probleme von Flüchtlingen, die sie in Zusammenarbeit mit den entsprechenden Ämtern in der Vergangenheit bearbeitet hat. „Das ist natürlich kein einfacher Fall“, sagt Kuhn über Amels Geschichte, in der einige dieser Probleme entstanden sind.

Zwischen einem halben und ganzen Jahr kann es dauern, einzelne Prozesse abzuarbeiten. Mirjam Kuhn hat sich über die Jahre ein Netzwerk aufgebaut, mit dem sie die Hilfesuchenden unterstützt. Mit Amel hat sie schon öfter gesprochen, um die komplizierte Geschichte erst einmal zu verstehen, wie Kuhn sagt. „Das ist eine schwierige Verkettung von Missverständnissen“, so die Migrationsberaterin.

Erste Erfolge gibt es bereits. Amel hat eine vorläufige Aufenthaltserlaubnis bekommen. Dadurch kann er vorerst in Deutschland bleiben und wieder zu Deutschkursen gehen. „Wenn Sie etwas nicht verstehen, unterschreiben Sie in Zukunft bitte nichts mehr“, belehrt Mirjam Kuhn Amel, der in Deutschland schon so vieles erlebt hat und dennoch wieder am Anfang steht. Durch die Unterstützung der Migrationsberatung der Caritas in Aalen könnte ihm der Neuanfang allerdings leichter fallen.