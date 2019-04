Mieter im Einkaufscenter Kubus bangen um ihre Existenz

Sprachlos und entsetzt sind die Mieter im Kubus. Einige von ihnen waren am Dienstagmorgen auf der Pressekonferenz. Die Angst, wie es weitergeht, war vielen ins Gesicht geschrieben. Bis zum Nachmittag war der gesamte Kubus für die Spurensicherung beschlagnahmt.

Erst danach konnten sie sich ein Bild von der Lage machen und davon, wie es in ihren Geschäften aussieht und inwieweit die dortige Ware unter dem Löschwasser und dem Rauch gelitten hat. Alle haben noch am Dienstag Kontakt zu ihrer Versicherung aufgenommen.

Mir fehlen die Worte. Stephanie Adler, Betreiberin des Unverpackt-Ladens

Nicht ganz vor einem Monat hat Stephanie Adler im Obergeschoss des Kubus’ ihren neuen Unverpackt-Laden eröffnet. Am Dienstagvormittag erfährt sie auf der Pressekonferenz das ganze Ausmaß des Brandes und ist geschockt. „Mir fehlen die Worte.“

Auch Kagan Zinner kann die Tragödie und die Folgen nicht fassen. Er sieht durch den Brand und die Sperrung des Kubus‘ für unbestimmte Zeit seine Existenz gefährdet. „Mein ganzes Geld steckt in dem Laden und meine Mitarbeiter wollen nächste Woche ihr Gehalt“, sagt der Geschäftsführer des Ladens Liebevoll.

Die Dachterrasse des Enchilada ist komplett zerstört. (Foto: privat)

Am meisten belaste es ihn, dass der Kubus in den vergangenen Wochen sensationell angenommen worden sei. „Ein Dreivierteljahr haben wir alle um Kunden gekämpft und jetzt läuft es und dann kommt so eine Katastrophe.

Enchilada-Geschäftsführer zurzeit im Thailand-Urlaub

Ich hoffe, dass neben der Ware nicht meine Lieferscheine und meine Steuerunterlagen dem Löschwasser zum Opfer gefallen sind. Denn dann habe ich ein echtes Problem“, sagt Zinner am Morgen, als ihm der Zutritt zum Kubus noch verwehrt wurde.

Mit den Nerven am Ende ist auch Sabiha Madan, Geschäftsführerin des Aposto. Das Lokal sei zwar nahezu verschont geblieben, aber in der Küche sehe es verheerend aus. Hier stehe alles unter Wasser. Ihren Lieferanten habe sie am Dienstagmorgen noch abgesagt und sämtliche Reservierungen von Gästen storniert.

Es ist einfach nur schrecklich. Sven Wilkens, Leiter Enchilada

Schlimmer als sie habe es ihren Bruder Osman, Geschäftsführer des Enchiladas getroffen, der derzeit in Thailand Urlaub macht. Von dem Ausmaß des Schadens konnte sich allerdings der Leiter des mexikanischen Restaurants, Sven Wilkens, ein Bild machen. „Es ist einfach nur schrecklich“, sagt er.

Es geht jetzt um die Mitarbeiter

Betroffen ist auch Tobias Funk, Inhaber des Modehauses Funk, der im Kubus die Mango-Filiale betreibt. Wichtig seien ihm jetzt die Mitarbeiter, die hier beschäftigt waren. Und er hofft, dass der Kubus die Durststrecke, die die Sperrung und die anstehenden Wiederaufbauarbeiten mit sich bringen, überstehen wird.

Schock sitzt bei allen tief

Solange das Ausmaß des Schadens noch nicht feststeht und es noch nicht absehbar ist, wie lange der Kubus gesperrt ist, hält sich Maike Merz, die mit Cerstin Hafner den Pop-up-Store ZeitRaum im Kubus betreibt, mit ihrer Aussage bedeckt. Wie auch bei allen anderen Mietern sitze der Schock bei ihr tief. Wichtig sei es jedoch, dass keine Menschen zu Schaden gekommen sind. Da sei die Ware ihrer über 50 Aussteller erst einmal Nebensache.

Als eine Katastrophe wertet der Citymanager Reinhard Skusa den Brand im Kubus. Er werde gemeinsam mit dem Innenstadtverein Aalen City aktiv (ACA) alles daran setzen, zu einem schnellen Wiederaufbau beizutragen.

Angesichts des Unglücks sei ihm vorbeugender Brandschutz in den Geschäften der Innenstadt ein jetzt noch wichtigeres Anliegen. Für den anstehenden verkaufsoffenen Sonntag am 5. Mai kündigt er an, Alternativlösungen fürs Parken zu suchen, falls bis dahin die Rathaus-Tiefgarage nicht vollständig nutzbar sein sollte.

Der Wochenmarkt wird am Mittwoch, 24. April, und Samstag, 27. April, stattfinden. Für die Marktstände, die aufgrund des Brandes vor dem Kubus nicht aufgebaut werden können, sucht die Stadtverwaltung derzeit nach einer Alternativlösung.