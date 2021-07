Mieten: Alleinerziehende haben es besonders schwer

Aus Sicht von Wohnungsbau und Stadt beruhigt sich die Lage auf dem angespannten Wohnungsmarkt Aalens. Zahlreiche neue Bauprojekte hätten laut Wohnungsbaugeschäftsführer Robert Ihl und Oberbürgermeister Rentschler dazu beigetragen. So die Bilanz eines Pressegesprächs vergangene Woche. Doch wie schätzt der Mieterverein Ostalb die Lage ein? Anja Lutz hat mit Rechtsanwältin Maria Wamsler, erste Vorsitzende des Mietervereins, gesprochen.

Wie ist die Lage auf dem Aalener Wohnungsmarkt aus Ihrer Sicht?

Die Lage ist nach wie vor sehr angespannt. Es ist erfreulich, dass Stadt und Wohnungsbau soviele Initiativen und Projekte starten. Man muss aber immer berücksichtigen, dass neuer Wohnraum die Begleiterscheinung hat, sehr teuer zu sein. Bestimmte Bevölkerungsgruppen können sich das einfach nicht leisten. Diese sind davon aus faktischen Gründen komplett ausgeschlossen.

Wie haben sich die Preise entwickelt?

Die Preise sind in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Vor allem in den Ballungsräumen sind die Mieten in die Höhe geschnellt. Schließlich hat sich auch auf dem Land herumgesprochen, dass man bei Mieten aufschlagen kann.

Wir haben hier beim Mietverein gerade sehr viel mit Mieterhöhungen zu tun. Das war vor einigen Jahren noch nicht so gehäuft der Fall. Wenn der Vermieter dann erfährt, dass er nicht so einfach aufschlagen kann, passiert es häufig, dass kurze Zeit später die Eigenbedarfskündigung hinterherkommt.

Laut einer Studie sind die Mieten in Aalen innerhalb von fünf Jahren um 43 Prozent gestiegen. Das ist landesweit spitze. Woran liegt das?

Genau zutreffende Gründe kann ich hier nicht nennen; nur meine Einschätzung. Aalen ist zentral gelegen, hat eine gute Infrastruktur und Verkehrsanbindung. Es gibt attraktive Arbeitgeber, ist Hochschulstandort und einfach auch eine schöne Stadt.

Wer ist von den Preissteigerungen auf dem Wohnungsmarkt besonders betroffen?

Wer solvent ist und über ein gutes Einkommen verfügt, hat generell weniger Probleme, eine neue Wohnung zu finden. Schwierig wird es zum Beispiel für Familien mit Kindern. Noch schwerer haben es Alleinerziehende, die minderjährige Kinder haben. Kommen dann noch Haustiere dazu, ist es für diese Menschen der absolute Horror, eine neue Bleibe zu finden. Da kann man auch mal drei Jahre suchen. Generell kann man sagen, dass es kaum möglich ist, für einen normalen Durchschnittshaushalt innerhalb der normalen Kündigungsfrist von drei Monaten eine neue Bleibe zu finden. An diesem Punkt fängt Wohnungsnot an.

Und was passiert dann?

Wer Glück hat, hat einen Vermieter, der Verständnis hat und noch ein paar Monate abwartet. Wenn man kein Glück hat, droht der Vermieter mit einer Räumungsklage. Nach sechs bis neun Monaten muss man dann aber zum Zuge kommen.

Was könnte man tun, um der Wohnungsnot und weiteren Preissteigerungen entgegenzuwirken?

Wenn die Stadt Baugebiete erschließt, muss ein bestimter Prozentsatz für den Mietwohnungsbau reserviert sein. Das ist sein sehr guter Ansatzpunkt. Trotzdem müssten noch mehr Anstrengungen unternommen werden, ältere Bestände wieder so zu ertüchtigen, dass diese in gut vermietbarem Zustand sind. Also nicht nur neu bauen, sondern auch aktivieren, was im Bestand ist. Denkbar wäre auch eine Initiative, in der die Stadt beispielsweise potenzielle Vermieter anschreibt und bei der Vermietung hilft. So könnte man Eigentümern Informationen an die Hand geben und ihnen dabei unter die Arme greifen, eine eventuell schon länger leer stehende Wohnung doch zu vermieten.