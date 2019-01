Die SGM Rindelbach/Neunheim führte Gespräche mit mehreren Kandidaten. Und einer von ihnen wird in Zukunft noch mehr bei der SGM reden: Thomas Michel ist neuer Trainer des Fußball-B-Ligisten. Das bestätigte SGM-Spielleiter Manuel Klingmann gegenüber den „Aalener Nachrichten“/“Ipf- und Jagst-Zeitung“.

„Wir waren überzeugt von ihm“, erklärte Klingmann. Michel, bis zum Sommer Coach der SV DJK Nordhausen/Zipplingen, die er in die Kreisliga A führte und wieder abstieg, soll bei Rindelbach/Neunheim für neuen „Schwung“ sorgen. Die Spielgemeinschaft trennte sich im Dezember einvernehmlich von Trainer Jürgen Schichta. Der derzeitige Tabellenneunte wolle die Rückrunde „so gut wie möglich“ spielen. Die SGM startet am 4. Februar in die Vorbereitung – die Runde geht am 10. März weiter. Mit Tobias Arbter, er soll bei Michel, wie schon unter Schichta, Co-Trainer bleiben. „Wir müssen jetzt zunächst eine möglichst optimale Vorbereitung hinlegen“, nennt der neue Trainer als erstes Ziel in der Pressemitteilung der SGM. Michel freut sich auf die Zusammenarbeit mit der „jungen, entwicklungsfähigen Mannschaft“.