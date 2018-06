Apotheker Michael Völter hat genug: Mitte Juni schließt er die Apotheke am Markt, Aalens älteste Apotheke. Der Pharmazeut begründet diesen Schritt mit den Veränderungen im Gesundheitswesen in den vergangenen Jahren. Diese seien ihm auch auf die Gesundheit geschlagen. Das Haus am Marktplatz ist verkauft, in die Räumlichkeiten der Apotheke soll ein Textilfilialist ziehen.

„Es ist eine Tatsache, dass sich das Berufsbild des Apothekers verändert hat“, sagt Michael Völter. Er empfinde seinen Beruf nicht mehr als Ratgeber und Gesundheitsberater der Kunden, sondern vielmehr seien Apotheker nur noch „Erfüllungsgehilfen der Krankenkassen“. Es ginge nur noch um monetäre Fragen. Besonders wurmt Völter, dass mittlerweile die Kassen über die Arzneimittelhoheit verfügten und im Zuge dessen Rabattverträge ausgehandelt würden. Im Klartext: Der Rat zu Medikamenten, die nicht in den ausgehandelten Verträgen stehen, werde für Apotheker teuer, sie müssten die Kosten tragen. Doch manchmal müsse man einfach auch veträglichere Mittel empfehlen, meint Völter.

Der daraus resultierende Ärger mit den Kassen habe ihn zermürbt. „Dieser Zustand ist nicht zufrieden-stellend und hat mich schwer belastet“, so Völter. Dies ging bis zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen, einen Burnout will der 56-Jährige nicht riskieren. So habe er schon vor einem Jahr mit seiner Familie den rigerosen Schritt vereinbart, die traditionsreiche Apotheke am Marktplatz zu schließen.

Verwaltungsarbeit frisst Zeit

Der Kundenkontakt mache Völter noch immer Spaß, zumal seine Apotheke über einen große Anzahl von Stammkunden verfüge. Die Diskrepanz aber zwischen dem, was man leisten könne, und das, was man dürfe, koste ihn viel Energie. „Die immer größer werdende Verwaltungsarbeit frisst Zeit, die einem fehlt bei den eigentlichen Aufgaben“, so Völter, der sogar davon spricht, dass Apotheker heutzutage geradzu „gegängelt“ würden von Krankenkassen, Medizinern und der Gesundheitspolitik.

In den Online-Apotheken sieht Völter hingegen nicht das große Problem seiner Zunft. Nur bei den nichtrezeptpflichtigen Arzneimittel sei zu beobachten, dass diese durch „knüppelharte Kalkulationen“ der Onliner im klassischen Apothergeschäft nicht mehr konkurrenzfähig seien. „Die Mittel sind aber auch wichtig, um das Minus bei rezeptpflichtigen Medikamenten aufzufangen“, so Völter.

Eine in der Region ansässige Investorengruppe hat das Haus am Marktplatz mittlerweile gekauft. Für die Mieter soll sich aber laut Völter nichts ändern. Die Räumlichkeiten der Apotheke sollen in Zukunft von einem Textilfilialisten genutzt werden, der bislang eher im nordeutschen Raum aktiv ist, nun aber auch im Süden expandieren will. „Die Mieter im Haus müssen sich keine Sorgen machen“, sagt Völter, darauf habe er bei den Verhandlungen Wert gelegt.

Gute Chancen für gute Leute

Sein Mitarbeiterteam hat Völter vor vier Wochen informiert. „Da ist natürlich kein Jubel ausgebrochen“, so der Apotheker. Einige Angestellte hätten aber schon was geahnt, seine persönliche Stimmung in den vergangenen Monaten habe da wohl Bände gesprochen, meint Völter. Eine Apothekerin habe schon eine Stelle in Ellwangen gefunden, für den Rest seiner „fähigen und überdurchschnittlich guten Mitarbeiter“ sieht er aber gute Chancen, neue Jobs zu finden. Für seine Leute würde er auch den Telefonhörer in die Hand nehmen, um sich bei Kollegen umzuhören und sich für sie einzusetzen. „Doch bislang bin ich noch nicht darum gebeten worden“, sagt Völter.

Jetzt will Michael Völter erst einmal alles in Ruhe abwickeln, dann will er sich eine Pause gönnen. „An Ruhestand ist aber nicht zu denken“, sagt Völter. Ohne Aufgabe oder Beschäftigung will er nicht sein. „Ich will mich weiteren Herausforderungen stellen. Ob diese im pharmazeutischen Bereich liegen werden oder nicht, wird sich zeigen.“