Michael Senger verlässt den VfR Aalen

Der Fußball-Regionalligist VfR Aalen und Michael Senger gehen getrennte Wege. In beiderseitigem Einvernehmen wurde der bis eigentlich 30. Juni 2022 laufende Vertrag aufgelöst. Michael Senger bestritt in der letzten Saison 17 Spiele für den VfR Aalen und lieferte hierbei 1 Assist.

VfR-Geschäftsführer Giuseppe Lepore zur Vertragsauflösung: „Michael hat in den vergangenen beiden herausfordernden Saisons dazu beigetragen, unsere Mannschaft in der Regionalliga zu halten, dennoch waren wir uns darüber einig, dass er für seine persönliche und sportliche Entwicklung in der kommenden Saison mehr Spielzeit benötigt und hierzu ein Vereinswechsel ratsam ist. In beidseitigem Interesse wurde nun beschlossen, dass der Vertrag mit Michael aufgelöst wird. Wir bedanken uns bei Michi für seinen Einsatz im Trikot des VfR und wünschen ihm für seine sportliche als auch private Zukunft nur das Allerbeste.“