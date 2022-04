Michael Schiele geht ab: So jubelt der Härtsfelder nach einem Last-Minute-Tor

Michael Schiele (44) befindet sich mit Eintracht Braunschweig auf Aufstiegskurs. Da kann man den Emotionen einmal freien Lauf lassen, wenn etwas Besonderes passiert wie beim jüngsten Spiel. In der letzten Minute kassiert die Eintracht in der 3. Liga noch den Ausgleich zum 2:2, ausgerechnet gegen den Abstiegskandidaten TSV Havelse. Doch es gibt es eine Nachspielzeit. Und ein Video von „Magenta Sport“, das viral geht.

In 90+2 fällt tatsächlich noch das Sieg-Tor für die Braunschweiger: 3:2 durch Jan-Hendrik Marx! Der Tabellendritte sicherte sich einen wichtigen Heimsieg. Kein Halten mehr bei Schiele. Der Trainer der Eintracht und Ex-Co-Trainer des VfR Aalen jubelt an der Seitenlinie los, und wie, Jomaine Consbruch reißt ihn zu Boden, er steht wieder, rennt weiter in Richtung seiner Mannschaft in der Jubeltraube vor der treuen Fankurve.

Da springt Schiele auch noch drauf. „So habe ich ihn auch noch nicht gesehen, wie er hier rumgelaufen ist“, sagte Eintracht-Geschäftsführer Peter Vollmann (64), auch Ex-Trainer beim VfR, nach dem Abpfiff beim „NDR“.

Schiele und die Braunschweiger gehen als Dritter mit zwei Punkten Rückstand auf den Zweiten 1. FC Kaiserslautern in die verbleibenden sieben Spiele im packenden Aufstiegskampf. Der Härtsfelder hatte die Eintracht nach dem Zweitliga-Abstieg nach der vorigen Saison übernommen. Wer weiß, wie die Emotionen nach einem möglichen Wiederaufstieg bei Schiele und Co. aussehen …