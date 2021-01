Der Schwäbisch Gmünder Konzertpianist Michael Nuber hat zahlreiche neue Videoaufnahmen auf seinem Youtube-Kanal hochgeladen.

Was kann ein Konzertpianist machen, wenn er keine Konzerte geben darf wie in dieser Zeit? Er kann natürlich viel üben für zukünftige Konzerte, er kann sein Repertoire vergrößern, er kann einfach mal schauen, was unbekannte Komponisten geschrieben haben, er kann analysieren, lesen, selber komponieren .... er kann auch in die Natur gehen und sich inspirieren lassen.

All das macht Michael Nuber seit letztem März. Aber bei nur zwei „richtigen“ Konzerten seither fehle etwas Wichtiges, etwas Elementares in seinem Leben. Das Gefühl, unmittelbar den Menschen etwas zu geben mit seiner Musik. Deswegen hat Michael Nuber schon seit April 2020 immer wieder Videos produziert, um wenigstens über diesen Umweg sein Publikum zu erreichen.

Nach einem dreiteiligen Weihnachtskonzert-Video hat er nun weitere 16 überwiegend romantische Einzelstücke auf Youtube hochgeladen. Darunter sind manche, die bisher schon im Rahmen von Andachten zusammen mit der Dekanin Ursula Richter zu sehen waren (von Chopin, Liszt, Debussy, Schumann, Brahms, Glinka) und nun als pure Musik genossen werden dürfen, als auch vollkommen neu aufgenommene Werke (von Chopin und Kirchner). Weiterhin bleibt auf Bitten einiger Fans das Weihnachtskonzert mit Werken von Händel, Mozart, Chopin, Grieg, Respighi und Liszt vorläufig noch online.

Als wunderschön, berührend und natürlich sehr hilfreich bezeichnet er die Hilfsbereitschaft, die ihm in diesem schwierigen Jahr entgegenkommt. Dutzende Menschen hätten ihm schon gespendet oder kleine Pakete geschickt, sei es einfach aus Menschenliebe, sei es als Dank für die ins Netz gestellten Videos. Vor allem durch das Weihnachtskonzert-Video sei die Spendenbereitschaft nochmal gestiegen.

Das sei auch bitter nötig, da der Staat, abgesehen von der November- und Dezemberhilfe, sich weitgehend zurückgehalten habe mit der Hilfe für betroffene Künstler, sagt Nuber. Die Spenden von Privatpersonen hätte er nie erwartet. Das bleibe als großes Erlebnis dieses schwierigen Jahres für ihn.

Trotzdem sei es für den Künstler, der von seinen Auftritten lebt (eben nicht nur finanziell), eine ungemein schwierige Zeit. Auch für das Publikum sei diese Atmosphäre beim Live-Konzert etwas Einmaliges. Und für Nuber ist es die seltsamste Erfahrung, in einem leeren Saal nur vor Kameras, Mikros und ein bis zwei aufnehmenden Menschen zu spielen. „Da fehlt das Gegenüber.“ Trotzdem versuche er alles, so Nuber, auch da spontan und so gefühlvoll wie möglich seine Musik zu gestalten. Seine Erfahrung: „Das ist wie eine Liebeserklärung an eine leere Wand.“ Und so hofft der Pianist wenigstens im zweiten Halbjahr 2021 auf Live-Konzerte.