Michael Mönch folgt auf Bernd Elsenhaus

Die Mitglieder des Wirtschaftsclubs Ostwürttemberg haben in ihrer Mitgliederversammlung Michael Mönch von der vilotel GmbH in Oberkochen zum neuen Vorsitzenden gewählt. Michael Mönch tritt damit die Nachfolge von Bernd Elsenhans an, der den Wirtschaftsclub seit 2019 führte. Christoph Bühler von der Bühler Entsorgung GmbH in Bopfingen wurde zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.

Im Vorstandsamt bestätigt wurden Andreas Greiner von Christian Maier GmbH & Co. KG in Heidenheim, Detlef Köhn von der projektteam AG in Bopfingen und Thomas Mergenthaler von der Heidenheimer Volksbank.

Neu wählten die Mitglieder in den Vorstand Simone Uhl vom projektteam in Bopfingen. Als bisheriger Vorsitzender bleibt Bernd Elsenhans noch ein Jahr im Vorstand. Von der IHK Ostwürttemberg ist Stefanie Kapori weiterhin im Vorstandsteam.

Der neue Vorsitzende Michael Mönch stellte das Jahresprogramm unter das Motto „Wirtschaft meets Kulinarik“. Dabei werden die Mitglieder des Wirtschaftsclubs Gelegenheit haben, sich bei Vorträgen und Firmenbesuchen in der Region über unternehmerische Aktivitäten zu informieren. Ergänzt wird das Jahresprogramm 2020 durch Informationsfahrten sowie kulturelle und gesellschaftliche Veranstaltungen.

Der Wirtschaftsclub Ostwürttemberg ist ein eingetragener Verein und steht der IHK Ostwürttemberg nahe. Derzeit hat er 303 Mitglieder, die sich aus Inhabern und Führungskräften aus der Region zusammensetzen.