Michael Lang erhält Thomas-Dehler-Medaille

Die FDP Schwäbisch Gmünd ist der Gastgeber für den Jahresempfang des FDP-Kreisverbands Ostalb im Rokokoschlößchen in Schwäbisch Gmünd gewesen. Zu Gast war der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen, Florian Toncar, und verdiente Parteimitglieder wurden für langjährige Parteizugehörigkeit geehrt.

Toncar sagte, dass momentan der Ukraine-Krieg die politische Arbeit in Berlin dominiere. Er bedauerte, dass man den Konflikt nicht bereits früher wesentlich besser eingeschätzt habe. Der Staatssekretär betonte, dass es im Wesen einer Diktatur wie Russland liege, dass Konflikte immer weiter eskaliert würden. Das zeige auch die Historie dieses Kriegs. Nun müsse man versuchen, eine friedliche Lösung zu finden, die die Ukraine als Staat erhält. Kreisvorsitzender Arian Kriesch betonte, dass die FDP in Europa als liberale Kraft wahrgenommen würde und eine dementsprechende Verantwortung trage. Die Waffenlieferungen an die Ukraine seien kein neues Thema. Bereits im letzten Jahr unter der Regierung von Angela Merkel seien Lieferungen von Waffen diskutiert worden, aber man habe sich schlussendlich dagegen entschieden. „Ein schwerer Fehler, wie sich nun zeigt.“, so Toncar. Nach den aktuellen Entwicklungen sollte man nun auch den Umgang mit China auf den Prüfstand stellen, meinte er weiter.

Den Höhepunkt der Veranstaltung bildete die Ehrung von Parteimitgliedern. Julia Frank wurde für 25 Jahre in der FDP ausgezeichnet. Sie war Mitglied im Gemeinderat Lorch und im Kreistag Ostalb. Gleich zweimal durfte der Ortsvorsitzende der FDP Schwäbisch-Gmünd, Chris-Robert Berendt, zu einer 50-jährigen Mitgliedschaft gratulieren. Brigitte Schoell und Michael Lang seien bereits seit einem halben Jahrhundert eine wichtige Stütze der Partei. Lang ist Mitglied im Kreistag Ostalb und war Gemeinderat in Möglingen. Noch bis vor Kurzem war er Ortsvorsitzender der FDP Schwäbisch-Gmünd. Er erhielt für sein herausgehobenes Engagement für die FDP die Thomas-Dehler-Medaille in Gold.