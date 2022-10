Michael Hees wächst über sich hinaus

Alljährlich stellen die Baden-Württembergischen Meisterschaften auf der 50-Meter-Bahn ein Highlight in der Schwimmsportszene dar. Die Veranstaltung ist zweigeteilt: Die älteren Jahrgänge gehen in Karlsruhe, die jüngeren Altersklassen in Heidenheim an den Start. Mittendrin Sportler des SC Delphin Aalen.

Mit Michael Hees und Finja Wiegand (beide Jahrgang 2009) vertraten dieses Jahr nur zwei Sportler den Aalener Schwimmsport in Heidenheim. Beide Delphine qualifizierten sich über 50, 100 und 200 Meter Freistil. Im Fokus der Wettkampfvorbereitung stand neben intensivem Techniktraining, Sprintschnelligkeit und Wettkampfhärte für die 200 Meter auf dem Plan. Das Konzept ging voll auf.

Michael Hees wuchs über sich hinaus. Der 13-Jährige hatte sich viel vorgenommen: „Drei neue Bestzeiten und über 50 Meter Freistil unter 30 Sekunden zu schwimmen, das wäre schon toll.“ Am ersten Wettkampftag standen die 50 und 100 Meter-Strecken auf dem Programm und Hess lieferte ab. Gleich nach dem Start legte er los und sprintete in 29,74 Sekunden zur neuen Bestzeit.

Danach gab es fast kein Halten mehr und auch im 100-Meter-Rennen pulverisierte er seine bisherige Bestmarke, sodass die Uhr bei starken 1:04,65 Minuten stehen blieb. Der positive Trend setzte sich auch am Folgetag fort und Hess konnte sich über die abschließenden 200 Meter Freistil um satte sechs Sekunden steigern. Zwei Plätze unter den besten Zehn waren der Lohn dieser Leistungssteigerung.

Die gleichaltrige Finja Wiegand stand ihrem Trainingspartner in nichts nach und blieb über 50 Meter Freistil in 30,99 Sekunden über der 30-Sekunden Schallmauer. Ebenso eine ansprechende Leistung lieferte Wiegand über 100 Meter Freistil in 1:09,20 Minuten ab. Am zweiten Wettkampftag musste die junge Sportlerin dem hohen Anfangstempo Tribut zollen und blieb über 20o Meter Freistil leicht über ihrer Bestzeit. Einige 100 Kilometer weiter im Schwimmbecken von Karlsruhe trat zeitgleich die routinierte Schwimmerin Katja Mohr bei den älteren Jahrgängen gegen starke Konkurrenz an. Über die beiden Sprintstrecken 50 Meter Rücken und Kraul lieferte sie eine gute Leistung ab, blieb aber leicht hinter ihren Bestzeiten zurück. Angesichts der wenigen Trainingskilometer auf der 50-Meter-Bahn waren unterm Strich sowohl der Trainer als auch alle Sportler mit dem Abschneiden an den Meisterschaften mehr als zufrieden.