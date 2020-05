Metallarbeitgeber warnen vor Steuererhöhung

Die Metallarbeitgeber in der Region Ostwürttemberg warnen die Politik davor, die im Zuge der Corona-Krise stark steigenden Staatsausgaben bei gleichzeitig fallenden Staatseinnahmen durch Steuererhöhungen ausgleichen zu wollen.

„Das wäre das Falscheste, was man tun könnte, denn Steuererhöhungen entziehen unserer Wirtschaft die letzten verbliebenen, aber umso wichtigeren Wachstumskräfte“, wird der Geschäftsführer der Bezirksgruppe Ostwürttemberg des Arbeitgeberverbands Südwestmetall, Markus Kilian, in einer Pressemitteilung des Verbands zitiert. Laut Kilian bräuchten die Unternehmen „jetzt jeden Cent für Investitionen“. Weiter weist er darauf hin, dass auch die Arbeitnehmer vielfach Einkommenseinbußen hinnehmen mussten. Höhere Steuern würden den Konsum deshalb nur weiter beeinträchtigen und die Wirtschaftskrise verschlimmern, befürchtet Kilian, der in diesem Zuge daran erinnert, dass der Staat die hohen Kosten der Finanz- und Wirtschaftskrise der Jahre 2008/09 auch ohne Steuer- und Abgabenerhöhungen geschultert habe: „Das solide Wirtschaftswachstum der Folgejahre hat die Steuereinnahmen auch ohne eine Erhöhung der Steuersätze in die Höhe getrieben und dem Staat erlaubt, den Schuldenstand wieder zu reduzieren. Das sollte auch jetzt unser Ziel sein.“ Deshalb müsse das Hauptaugenmerk der Politik nun auf Maßnahmen liegen, die die Wirtschaft wieder in Schwung bringen, fordert der Arbeitgebervertreter. Dazu gehörten insbesondere auch Kaufanreize für die Konsumenten. Zudem sollte die Bundesregierung die Möglichkeiten der Unternehmen erweitern, heutige Verluste mit vorherigen und künftigen Gewinnen zu verrechnen, um ihnen mehr Mittel für Investitionen zu belassen.