Messfahrzeug fährt durch die Stadtgebiete

Wie gut ist die Mobilfunkabdeckung in Aalen, wie kann diese verbessert werden und wie sieht die Telekommunikationsinfrastruktur in einer Smart City aus? Diese und weitere Fragen bearbeitet die Stadtverwaltung Aalen im Rahmen einer „ganzheitlichen Telekommunikationsinfrastrukturplanung“. Zu diesem Zweck wird am Montag, 25. Juli, und Dienstag, 26. Juli, eine Befahrung mit einem Messfahrzeug vorgenommen. Die Erfassung der Mobilfunkqualität wird mittels eines mobilen Netzwerkscanners durchgeführt. Die Befahrung betrifft das gesamte Straßennetz einschließlich der Wald- und Feldwege im Stadtgebiet Aalen.

Im Zuge der Mobilfunkaufnahme durchfährt ein speziell ausgerüstetes Fahrzeug die Stadtgebiete. Das Aufnahmesystem mit hochsensibler Messtechnik der Firma Rohde und Schwarz besteht aus einer HF-Multiband-Antenne, einer GNSS-Antenne und einem leistungsstarken Netzwerkscanner. Da das Gerät ein sogenanntes passives System ist und keine Sendeeinheiten beinhaltet, wird es keinesfalls zu einer erhöhten Strahlungsbelastung oder Signalstörungen kommen, verspricht die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung.

Die aufgenommenen Daten dienen ausschließlich zu Planungszwecken und damit zusammenhängend der Verbesserung der Mobilfunkqualität in Aalen.