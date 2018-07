Messerattacke auf Familienvater: Tatverdächtiger in Brüssel festgenommen

Nach einer Messerattacke auf einen Familienvater in Plüderhausen (Rems-Murr-Kreis) ist der mutmaßliche Täter, ein 20 Jahre alter Mann, am Montag in Brüssel festgenommen worden. Er wird dringend verdächtigt, Mitte Juli einen 53-Jährigen in dessen Wohnhaus in Plüderhausen mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt zu haben, wie die Polizei mitteilte. Zuvor war der junge Mann über den Balkon in das Haus eingedrungen. Dort hatte sich im Zimmer der - nicht anwesenden - 19-jährigen Tochter aufgehalten, zu der er bis vor kurzem eine Beziehung hatte.

Der Vater hatte verdächtige Geräusche gehört und das Fenster im Zimmer der Tochter zugemacht. Dann stand ihm der Mann mit dem Messer im Weg. Auf die Frage, ob er das Messer mitgeführt habe, um die Tochter zu ermorden, sagte ein Polizeisprecher: „Man musste vom Schlimmsten ausgehen.“ Der Vater musste notoperiert werden, ist aber mittlerweile aus dem Krankenhaus entlassen.

Nachdem sich der Tatverdacht gegen den 20-Jährigen infolge der Ermittlungen und wegen einer DNA-Spur erhärtet hatte, wurde der untergetauchte Mann seit dem 19. Juli mit Haftbefehl und Öffentlichkeitsfahndung gesucht. Nach intensiver Fahndung mit Unterstützung von Zielfahndern aus Baden-Württemberg wurde der Tatverdächtige, als Asylbewerber eingereiste und zuletzt in Schorndorf untergebrachte Mann, in Brüssel ausfindig gemacht und festgenommen.

Der Aalener Polizeipräsident Roland Eisele zeigte sich erleichtert, dass der Tatverdächtige durch die gute internationale Zusammenarbeit der Polizeidienststellen festgenommen worden sei. „Dies ist insbesondere auch für das Opfer und seine Familie eine wichtige und gute Nachricht.“ Die Staatsanwaltschaft Stuttgart werde nun die Auslieferung des Mannes beantragen.

