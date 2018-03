Messer gezückt und Essen gestohlen

Die Tat geschah bereits Dienstagabend. Seitdem laufen die Ermittlungen der Polizei auf Hochtouren. Und die hat erst am Freitag bekannt gegeben, was eigentlich genau geschehen ist: fast Mundraub sozusagen unter Einsatz eines Messers.

Am Dienstagabend hatte bei dem Mitarbeiter eines Heidenheimer Imbisses das Telefon geklingelt. Der Anrufer bestellte Essen und wollte es zum Grünewaldplatz geliefert haben. Der Lieferant sagte zu und war mit der Ware gegen 23 Uhr an der vereinbarten Stelle. Als der 55-Jährige sein Auto abgestellt hatte, kam ein Unbekannter zu dem Lieferwagen. Er öffnete den Kofferraumdeckel, nahm sich die Styroporbox mit dem Essen und wollte flüchten. Weil er stolperte und die Box verlor, ging der Lieferant auf den Dieb zu. Der zog ein Messer und verdeutlichte seine Absicht, das Essen ohne Bezahlung zu bekommen. Von der gezeigten Waffe eingeschüchtert, gab der Lieferant dem Unbekannten seine Beute. Der flüchtete in Richtung Schule. In diesem Moment fuhr ein Auto zu dem Parkplatz.

Der Geschädigte beschrieb den Täter mit einem Alter zwischen 16 und 18 Jahren und kurzen braunen Haaren. Bei der Tat trug er eine dunkle Jacke mit Kapuze. Er sprach mit osteuropäischem Akzent. Ihn sucht nun die Polizei in Schnaitheim Telefon 07321 / 3220). Außerdem sucht sie den unbekannten Autofahrer, der kurz nach 23 Uhr auf den Grünewaldplatz gefahren ist. Von ihm erhofft sie sich weitere Hinweise. Welches Messer der Täter bei der Tat verwendet hat, ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Außerdem müssen die Beamten noch herausfinden, ob der Täter derjenige war, der das Essen im Vorfeld telefonisch bestellt hat.