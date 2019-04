Merz: „Warum nicht Fünfter?“

Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II befindet sich mit ihrer jungen Garde auf besten Wege, sich in der Fußball-Bezirksliga zu etablieren. Für das bevorstehende Derby beim FV 08 Unterkochen fordert Christoph Merz von seiner Mannschaft, dass sie die richtigen Lehren aus der Hinspielniederlage zieht. Ohnehin darf der Trainer einer verheißungsvollen Zukunft am Sauerbach entgegenblicken.

30 Punkte nach 20 Saisonspielen, zwölf Zähler Vorsprung zur Abstiegszone und ein gesicherter achter Tabellenplatz – diese Bilanz entspricht ganz den Erwartungen des Aufstiegstrainers. „Ich war mir ziemlich sicher, dass es so gut laufen würde“, sagt Christoph Merz und fügt selbstbewusst hinzu: „Ich weiß auch, dass noch mehr drin ist, wenn meine junge Mannschaft zwei oder drei Jahre in dieser Zusammensetzung weiterspielt.“ 23,25 Jahre beträgt das Durchschnittsalter der Landesliga-Reserve, die sich als Wundertüte entpuppt hat und zugleich über eine bemerkenswerte Offensivpower verfügt. 46 Treffer – durchschnittlich also 2,3 pro Partie – gehören zu den besten Werten ligaweit, obwohl man bei den Punkteteilungen gegen Lauchheim (1:1) und Neuler (0:0) zuletzt leicht schwächelte. Merz beschwichtigt allerdings: „Es ist nicht zu erwarten, dass wir jedes Mal ein Feuerwerk abbrennen, noch dazu gegen dermaßen kompakt stehende Gegner.“

Als einziger Neuling, der sich nicht in akuter Abstiegsgefahr befindet, hat sich die TSG II im gesicherten Mittelfeld eingependelt. Ein einstelliger Tabellenplatz scheint gesichert, gleichzeitig beträgt der Rückstand auf den fünften Rang lediglich drei Zähler. Für den Coach hat sich die Zielvorgabe deshalb aber nicht geändert: „Wir wollen weiterhin schönen Fußball spielen und möglichst viele Punkte einfahren.“ Doch gegen eine kleine Zugabe hätte Hofherrnweiler sicher nichts einzuwenden. „Es ist alles eng beieinander“, so Merz, „und warum sollten wir nicht Fünfter am Ende der Runde sein?“

Um die Zukunft muss sich der 36-jährige Ex-Torjäger ohnehin keinerlei Sorgen machen. Während die Erste Mannschaft zielstrebig auf Verbandsliga-Kurs liegt, stimmt es auch im Unterbau: Die A-Jugend der TSG gehören zur Spitzengruppe der Verbandsstaffel, die B-Junioren dominieren die Bezirksklasse und haben den Aufstieg im Blick. „Wir haben das Potenzial, diese jungen Talente zu halten“, freut sich Merz, der seine Truppe daher als wichtiges Bindeglied sieht: „Wir haben eine hohe Durchlässigkeit innerhalb aller Mannschaften. Wir sind in der Bezirksliga genau richtig aufgehoben. Der Sprung nach oben in die Landesliga ist immer noch groß, aber machbar.“ Der Bezirkspokal dient als Zusatzmotivation. Bereits im vergangenen Sommer erreichte die TSG II dort das Endspiel, unterlag aber dem jetzigen Landesligisten aus Sontheim. „Das war ein absoluter Höhepunkt, den wir nur allzu gerne wiederholen würden“, fiebert Merz bereits dem am 1.Mai statt findenden Halbfinale gegen Schnaitheim entgegen.

Bei einem möglichen Finalgegner muss die TSG Hofherrnweiler II (8./30 Punkte) zunächst an diesen Sonntag zum Ligaspiel antreten. Beim Tabellennachbarn FV 08 Unterkochen (9./29) erwartet Merz ein „hartes Spiel“. Obwohl sich die Grün-Weißen derzeit in der Krise befindet und nach fünf Niederlagen in Folge den Anschluss zu den Aufstiegsrängen endgültig verloren hat, sieht der TSG-Coach die Gastgeber in der Favoritenrolle: „Unterkochen hat die erfahrenere Mannschaft. Für uns wird es eine Herausforderung, ihre starke Abwehr zu knacken.“ Obwohl es rein tabellarisch nur noch um die „Goldene Ananas“ geht, dürfen sich die Zuschauer wohl auf ein heißes Derby freuen.

Von einer derart komfortablen Position können andere Mannschaften derweil nur träumen. Beispielsweise der FC Ellwangen (16./15), der weiterhin die Rote Laterne trägt und nun die TSG Schnaitheim (6./32) bezwingen sollte. Wie das funktioniert, hat die SGM Kirchheim/Trochtelfingen (11./21) vorgemacht. Beim 4:1 in Schnaitheim feierte die SGM zuletzt ihren dritten Sieg in Serie und hat nun die Chance, sich weiter von der Gefahrenzone abzusetzen. Beim TV Heuchlingen (15./16) wartet das nächste wegweisende Sechs-Punkte-Spiel. Abzuwarten bleibt, ob und wie sich der wieder auf einen Abstiegsrang abgerutschte SV Wört (14./16) vom 0:8-Debakel aus Waldhausen erholen konnte. Im bevorstehenden Heimspiel könnte eine weitere Niederlage folgen, zumal mit der TSG Nattheim (2./42) der beste Angriff der Liga (57 Treffer) anreist.

Der SV Waldhausen (7./32) wird derweil versuchen, im Härtsfeld-Derby den Klassenprimus SV Neresheim (1./47) zu Fall zu bringen. Der neben Nattheim derzeit schärfte Aufstiegskonkurrent, die SG Bettringen (3./40) muss beim SV Lauchheim (5./33) bestehen. Zum Verfolgerkreis zählt weiterhin auch der TV Neuler (4./36), der sein bislang bestes Bezirksliga-Jahr spielt, und gegen die SF Lorch (13./18) klar favorisiert ist.