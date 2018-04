Merz schießt TSG zum Titel

In einer spannenden Partie haben die Ü-32-Fußballer der TSG Hofherrnweiler den südbadischen Meister SV Allensbach mit 1:0 besiegt und sich zum dritten Mal die Baden-Württembergische Meisterschaft gesichert. Christoph Merz sicherte mit seinem Treffer den Herren vom Sauerbach den Titel.

Als württembergischer Meister qualifizierte sich die Elf vom Trainerteam Joachim Paluch und Marion Katinic für das Finale am Bodensee. Der Gegner aus Allensbach ist als amtierender südbadischer Meister in dieses Finale gerutscht. Achim Schlude musste aufgrund einer Muskelverletzung vor der Partie passen. Für ihn rutschte Julian Rosengarten in die Startformation. Der Offensivmann musste bereits nach drei Minuten wieder vom Feld. Joachim Paluch brachte von nun an Thomas Brunnhuber. Bereits in der Anfangsphase war dem Team um Kapitän Marc Bartjen klar, dass diese Partie nicht einfach werden würde. Allensbach war in der Defensive sehr stabil und zog über ihre linke Seite das Spiel auf. Es dauerte ein paar Minuten bis sich die TSG auf den Gegner eingestellt hatte. Anschließend wurde es besser. Jürgen Noder im Zentrum und die Offensive um Thomas Lieb und Christoph Merz brachten den Gegner immer wieder in die Bredouille.

Auf der anderen Seite hatten Allensbach zwei gute Chancen. Der Ball ging aber knapp am Tor vorbei. Beim Stande von 0:0 wurden die Seiten gewechselt. Joachim Paluch hat in der Halbzeitpause die richtigen Worte an seine Jungs gerichtet. Die zweite Halbzeit war gerade einmal fünf Minuten alt, da wurde Christoph Merz mustergültig bedient. Der Angreifer ließ sich diese Chance nicht nehmen und erzielte das 1:0. Kurz darauf wurde ein Schuss von Jürgen Noder in letzter Minute geblockt. In dieser Phase hatte die TSG mehr vom Spiel.

Allensbach erholt sich

Allensbach erholte sich schnell und drängte auf den Ausgleich. In der Folgezeit verteidigte die TSG geschickt. Mitte des zweiten Durchgangs hatte die TSG das 2:0 auf dem Fuß. Thomas Lieb spielte quer auf Christoph Merz. Dieser wurde zugestellt und hatte keine Chance mehr auf einen erfolgreichen Abschluss. Dann musste Thomas Lieb mit der Ampelkarte vom Feld.

Allensbach hatte aber weiterhin keine Torchancen. Was in den Strafraum kam, war leichte Beute für Keeper Alexander Paluch. Nach einem Ball in die Schnittstelle der Innenverteidiger musste Peter Lohner die Notbremse ziehen. Der Schiedsrichter zögerte nicht lange und verwies den TSGler vom Feld. Somit dezimierte sich die TSG selbst und war in der Schlussphase mit zwei Leuten weniger auf dem Feld. Allensbach gelang es aber auch mit deutlicher Überzahl nicht einen Treffer zu erzielen. Somit blieb es am Ende beim 1:0 für die TSG.

Mit diesem Sieg gelang den Weilermern eine erfolgreiche Generalprobe vor dem 13. Deutschen Altherren Supercup 2019, der am 8. und 9. Mai im heimischem Sportpark am Sauerbach ausgetragen wird.