Merlins: Zurück zur Neujahrsform

Zwei Siege zu Beginn des Jahres sorgten für viel Euphorie im Hohenloher Land. Wegen der beiden Erfolge gegen Frankfurt und Braunschweig schien der Basketball-Bundesligist HAKRO Merlins Crailsheim endlich durchzustarten. Schon einen Monat später sind alle zurück auf dem Boden der Tatsachen. Feststeht nur: Der Kampf gegen den Abstieg war schwer, ist schwer und wird bis zum letzten Spieltag schwer bleiben. Tip-Off am Samstag, gegen Würzburg, ist um 18 Uhr.

Ohne den angeschlagenen Top-Scorer Ben Madgen lieferten die HAKRO Merlins am vergangenen Wochenende eine enttäuschende Leistung ab. Die Niederlage gegen die FRAPORT Skyliners war die dritte in Folge, nachdem das Jahr 2019 so vielversprechend anfing. Das 69:87 im Hinspiel gegen s.Oliver Würzburg war, nach dem kleinen Höhenflug, ein harter Nackenschlag. Gegen die Würzburger funktionierte wenig, während die Unterfranken einen fast perfekten Tag erwischten (Dreierquote 48%, Field Goals 58 %).

Für den sportlichen Leiter Ingo Enskat ist diese Erfahrung jedoch kein Nachteil für Samstag: „Im Hinspiel haben wir keinen guten Job gemacht und Würzburg das ganze Spiel bestimmen lassen. Jetzt können wir relativ unbefangen in die Partie gehen. Wir dürfen es nicht zu kompliziert sehen. Je weniger du darüber nachdenkst, desto freier kannst du auftreten.“ Alles andere als positiv stimmt jedoch die Statistik. In allen Werten (Punkte, Wurfquoten, Rebounds, Assists und Blocks) haben die Gastgeber die Nase vorne. Auch das Momentum spricht für das Team von Head-Coach Denis Wucherer. Die vergangenen vier Ligaspiele entschied s.Oliver Würzburg für sich und konnte dazu, am Mittwoch, ungeschlagen in das Achtelfinale des FIBA Europe-Cup einziehen. Daher warnt Tuomas Iislao vor dem Gegner: „Würzburg hat seinen Rhythmus gefunden und sie sind sehr gefährlich, wenn sie mit voller Wucht spielen. Wir brauchen eine konstant gute Leistung, um gegen dieses Team ein gutes Ergebnis erzielen zu können.“

Die letzten Ergebnisse sprechen zwar klar für die Hausherren, aber am Samstag entscheidet nicht die Saisonleistung, sondern nur die Tagesform. Diesen Faktor wollen die HAKRO Merlins nutzen, um die wichtigen Punkte im Abstiegskampf einzufahren. Während der Würzburger Neuzugang Devin Oliver wahrscheinlich sein Ligadebüt geben wird, ist auf Crailsheimer Seite der Einsatz von Ben Madgen noch ungewiss.

Der Australier, der am Donnerstag seinen 34. Geburtstag feierte, war im Rückspiel gegen Braunschweig umgeknickt und fiel deshalb gegen Frankfurt aus.