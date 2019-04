Merlins wie verzaubert von der Dreierlinie

Eigentlich sind sie die Zauberer (Merlins), doch an diesem Donnerstagabend wirkten die HAKRO Merlins wie verzaubert, beziehungsweise verhext. In der zweiten Halbzeit fielen von 14 möglichen Dreiern kein einziger in die Räuse. So steht am Ende eine bittere Derby-Niederlage gegen ratiopharm Ulm auf der Anzeigetafel und jetzt wartet Bayern München.

„Am Ende war alle möglich und wir hatten ein kleines Fenster, um das Spiel zu gewinnen“, sagte Merlins Coach Tuomas Iisalo nach der Partie. Doch dieses Fenster konnten die Merlins um den Altmeister Konrad Wysocki (siehe nebenstehender Artikel) nicht nutzen. Das „physisch stärkere Team“ hat am Ende das Team, das über seine Wurfquote kommt, besiegt. „Weil wir eine unterirdische Quote hatten und weil wir zum Teil aus unerklärlichen Gründen Balllverluste hinnehmen mussten“, sagte der Sportliche Leiter der Crailsheimer, Ingo Enskat. Vor allem das erste Viertel war hier eine Blaupause. Die Crailsheimer hatten Glück, dass die Ulmer auch nicht ihren besten Tag erwischten. Drei Turnover (insgesamt deren acht in Viertel eins) in nur einer Minute brachte dem abstiegsbedrohten Bundesligisten in Bedrängnis und so stand es nach den ersten zehn Minuten eigentlich sogar „nur“ 21:27 aus Sicht der Crailsheimer.

Neumann läuft heiß

Die Ulmer ließen die Merlins am Leben und die bedankten sich im zweiten Viertel. Vor allem in der Abwehrarbeit zeigten sich die Merlins stark verbessert und trafen auch vorne deutlich öfter. Mit einem 10:0-Lauf konnten die Merlins die Führung der Ulmer durch den ehemaligen Spieler Philipp Neumann egalisieren. Neumann hatte Lunte gerochen und lief heiß. „Er war enorm stark von der Bank“, lobte Enskat und auch Iisalo sah in ihm einen der Gründe, warum die Merlins in dieser Phase dranblieben. „Er hatte eine physische Präsenz“, so der Headcoach der Crailsheimer. Die Merlins gingen kurz vor der Halbzeit sogar mit 46:45 in Führung. Doch die Schiedsrichter ermöglichten nun den Ulmer durch zahlreiche Entscheidungen viele Chancen von der Freiwurflinie. Am Ende des ersten Durchgangs stand es demnach 48:51.

Nach der Pause schienen beide Teams die Zielstrebigkeit in der Kabine gelassen zu haben. Es dauerte ganze zwei Minuten, ehe die ersten Punkte auf der Anzeigetafel aufleuchteten. Letztlich fielen in diesen zehn Minuten nicht viele Punkte, aber die meisten dann doch für die Merlins, die die heimische Halle (2263 Zuschauer) damit endgültig zum Kochen brachten. Mit einer knappen aber verdienten Führung gingen die Zauberer mit 62:60 ins letzte Viertel. Für den gebürtigen Aalener, Joschka Ferner, war das Spiel im vierten Viertel frühzeitig beendet. Er musste das Spielfeld vorzeitig nach seinem fünften Foul beenden. Die Ulmer angefeuert von den Fans erkämpften sich die Führung zurück und die Crailsheimer hatten mit dem bereits beschriebenen nicht vorhanden Wurfglück von der Dreierlinie zu kämpfen. Dwayne Evans besorgte in der letzten Minute per Freiwurf für die 80:75-Führung für die Ulmer. Letztlich verkürzten die Merlins noch auf 79:82. Mehr war nicht mehr drin. Nun geht es am Samstag nach München. „Da fährt man auch nicht hin und weiß, dass man gewinnt“, sagte Enskat. Doch vielleicht gibt es ja wieder ein kleines Fenster und dann sollten die Würfe auch von der Dreierlinie fallen.