Merlins verlieren Testspiel

Die Bundesliga-Basketballer der HAKRO Merlins Crailsheim haben ihr Testspiel bei den MHP RIESEN Ludwigsburg verloren. Ein gebrauchter Tag der Zauberer-Offensive entschied die defensivgeprägte Partie zugunsten der Ludwigsburger (66:57). Bester Punktesammler im Crailsheimer Trikot: Nimrod Hilliard (14).

Mit folgender Starting Five starteten die HAKRO Merlins in die Partie: Nimrod Hilliard, Jeremy Jones, Tim Coleman, Fabian Bleck und Jamuni McNeace. Auf der Gegenseite standen unter anderem die beiden Ex-Merlins Javontae Hawkins und Yorman Polas in der Anfangsformation.