Merlins unterliegen auch Frankfurt

Die HAKRO Merlins Crailsheim haben in der Basketball-Bundesliga die FRAPORT SKYLINERS aus Frankfurt empfangen. Unter der Woche waren die Merlins auf dem Transfermarkt aktiv und verpflichteten Maurice Stuckey, der nun sein Debüt für die Zauberer feiern konnte. Am Ende mussten sich die Merlins mit 68:76 geschlagen geben.

Javontae Hawkins war es, der die Merlins mit dem ersten Wurfversuch direkt mit 3:0 in Führung brachte. Fortan an hatten die Merlins aber vor allem in der Offensive Probleme sich freie Würfe zu erspielen und gingen folglich mit einem 14:18-Rückstand in die erste Pause.

Den zweiten Spielabschnitt beendeten die Merlins per Buzzer-Beater-Dreier mit 34:37. Mit 55:59 ging es in die letzte Viertelpause. Die Intensität nahm im vierten Viertel dann nochmals zu. Herrera brachte die Zauberer noch einmal auf 66:67 ran, bevor Adam Waleskowski zwei Körbe in Folge erzielte und die Führung wieder ausbaute. Danach fanden die Merlins keinen Zugriff mehr und mussten sich geschlagen geben.