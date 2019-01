Merlins treffen auf die Mannschaft der Stunde

Seit dem wichtigen Sieg gegen die Fraport Skyliners ist gefühlt eine kleine Ewigkeit vergangen. In Wirklichkeit waren es gerade einmal eineinhalb Wochen. Doch nun ist die Zeit des Wartens um, denn an diesem Mittwoch kommen in der Bundesliga die Basketball Löwen Braunschweig nach Hohenlohe. Die Niedersachsen reisen mit einer Serie von sechs Siegen in Folge an und werden versuchen diese auszubauen. Ab 20.30 Uhr in der Arena Hohenlohe wollen jedoch die Zauberer den Löwen die Zähne ziehen.

Aus den vergangenen zehn Ligaspielen gingen die Braunschweiger neun Mal als Sieger vom Feld. „Vor allem gegen die Top-Mannschaften erzielten sie bislang herausragende Ergebnisse“, so der sportliche Leiter der Crailsheimer, Ingo Enskat. Zuletzt brachten das Team von Trainer Frank Menz Alba Berlin zu Fall.

83:79 lautete das unerwartete Ergebnis nach 40 Minuten. „Wir müssen so auftreten, wie in Frankfurt“, so Merlins-Head-Coach Tuomas Iisalo und fügt hinzu, „Selbst wenn wir eine schlechte Phase haben, dürfen wir uns nicht aus dem Konzept bringen lassen, sondern müssen Antworten finden.“