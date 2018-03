Merlins souverän vor 2000 Zuschauern

Die Crailsheim Merlins haben auch das 15. Heimspiel der Saison in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A gewonnen. Beim 91:63 gegen den Playoff-Anwärter Hanau zeigten die Merlins ihren Fans einmal mehr eine souveräne Vorstellung. Vor fast 2000 Zuschauern in der Arena Hohenlohe war es angerichtet, das Heimspielfinale der ProA-Hauptrunde.

„Ich bin sehr zufrieden, wie wir unseren Gameplan umgesetzt haben, nachdem uns Hanau in den letzten beiden Jahren immer wieder vor neue Probleme gestellt hat. Heute haben wir von Beginn an den Ball hervorragend laufen lassen und brillante Entscheidungen getroffen. Damit haben wir genau richtig darauf reagiert, dass Hanau immer wieder die erste Wurfoption zugestellt hat. Auch unsere eigene Defense hat das ganze Spiel über gut funktioniert“, so Headcoach Tuomas Iisalo. Die Viertelergebnisse: 21:13, 25:14, 21:21 und 24:15.