Merlins-Sieg: Viel Herz, Leidenschaft und ohne Worte

Nach zuletzt vier Niederlagen und durch die Siege von Science City Jena und den Mitteldeutschen BC unter Druck gesetzt, war Basketball-Bundesligist HAKRO Merlins Crailsheim gegen medi bayreuth gefordert. Nach einer ersten Halbzeit mit Vorteilen für die Gäste, konnten die Crailsheimer, mit den Fans im Rücken in der zweiten Hälfte das Spiel drehen und letztendlich den viel umjubelten 97:90 (21:26, 21:26, 22:14, 33:24)-Sieg feiern.

„Wir hatten einen sehr schwierigen Start in das Spiel, den wir kompensieren konnten. Die Jungs haben über die vollen 40 Minuten gekämpft. In der zweiten Hälfte hatten wir immer einen neuen Mann, der Verantwortung übernommen hat. Wir wussten, wenn wir mit den Würfen des Gegners mithalten können, dass wir immer eine Chance haben. Das haben wir heute geschafft, weil wir besser mit dem Ball umgehen konnten. Ich ziehe den Hut vor dem Einsatz der Jungs. Wir wollen die Pause jetzt nutzten, um uns für den Saisonendspurt vorzubereiten“, erklärte Headcoach Tuomas Iisalo.

Die Halbzeitansprache des finnischen Head-Coaches zeigte offensichtlich Wirkung, denn die Merlins starteten furios in die zweite Hälfte und verkürzten von einem 42:52 schnell auf 49:52. Nach einer Auszeit fanden auch die Gäste in das dritte Viertel. Zwischenzeitlich heizten sich die Gemüter in der Arena Hohenlohe kurzzeitig auf, doch dann fanden alle schnell wieder zurück zu Wesentlichen, denn die Crailsheimer kamen durch einen Korbleger von Joe Lawson zum Ausgleich. Spätestens jetzt kochten die Emotionen. Die Spieler beider Teams auf dem Feld ließen sich von der unruhigen Stimmung in der Halle jedoch nicht beeinflussen. Somit ging es mit 64:66 in die letzten zehn Minuten.

Nach dem kurzzeitigen Ausgleich zu Beginn der letzten zehn Minuten zog medi bayreuth, durch einfache Fehler der Crailsheimer, auf 70:78 davon. Während die Jungs kämpften, blieb auf den Tribünen die Stimmung aufgeheizt.

Spannende Phase

In dieser spannenden Phase traf DeWayne Russell mit einem Dreier zur 83:82-Führung für die Merlins. Es folgte eine atemberaubende Crunchtime. Nach zwei Treffern von Down Town durch Konrad Wysocki behielten die Hausherren den Vorsprung. 24,6 Sekunden vor Ende erhöhte Sherman Gay per Korbleger auf 93:88, ehe die Gäste zum 93:90 nachlegten. Dann musste Eric Mika, mit dem fünften persönlichen Foul, das Feld verlassen und Joseph Lawson erhöhte per Freiwürfe auf 95:90. Durch zwei weiter Freiwurftreffer von Frank Turner war der 97:90-Endstand hergestellt.

„Ich glaube nach solch einem Spiel braucht man gar nicht viel zu sagen. Jeder in der Halle wird mit Sicherheit alle Gefühlslagen durchlebt haben. Was die Mannschaft dann in der zweiten Halbzeit an Herz und Leidenschaft gezeigt hat, ist das weswegen wir alle die Merlins lieben. Genau das brauchen wir fortan in jedem Spiel, um mit der Energie zwischen Mannschaft und Fans die notwendigen Siege einzufahren“, so der sportliche Leiter Ingo Enskat.