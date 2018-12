Merlins mit wenig Leistung im wichtigen Spiel

Der Vorsatz vor dem Spiel war eigentlich klar formuliert, es sollte ein Sieg her. Doch nach anständigen Anfangsminuten verloren die HAKRO Merlins aus Crailsheim komplett die Kontrolle über die Partie und verschenkten das Weihnachtsspiel in der Basketball-Bundesliga an den Mitteldeutschen Basketball Club (BC). Nach 40 insgesamt sehr schwachen Minuten lautete der Endstand 70:89 – und die Verantwortlichen waren bedient.

„Ich möchte mich entschuldigen, bei jedem der herkam, um das Spiel zu sehen. Es war eine grauenhafte Leistung, vor allem weil es ein machbares Spiel war. Wir haben einen Moment im Spiel, in dem wir uns etwas zurückziehen und uns in eine Art Schale begeben, aus welcher wir dann aber nicht mehr herauskommen. Wir hatten mal wieder eine Phase in der wir zurückkommen und verkürzten, auf der ein Scoring Run des Gegners folgt, der uns komplett aus dem Tritt bringt. Das führt dann dazu, dass dort kein Team mehr auf dem Feld steht, sondern nur Individualisten, aber du kannst nur als Team gewinnen. Ich stehe komplett zu meiner Verantwortung dabei, denn diese Leistung ist nicht entschuldbar“, erklärte Merlins-Head-Coach Tuomas Iisalo.

Sportlicher Leiter Ingo Enskat: „Das war eine indiskutable Leistung, vor allem in der Verteidigung extreme individuelle Fehler mit denen man keine Spiele gewinnen kann. Wenn dazu auch noch unsere Wurfquote schwach ist, dann werden wir so ein Spiel gegen den MBC nicht gewinnen können.“