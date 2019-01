Merlins mit Niederlage in Braunschweig

Zu viele Turnover, zu wenig Rebounds – die HAKRO Merlins aus Crailsheim haben ihr Spiel in Braunschweig zum Rückrundenauftakt der Basketball-Bundesliga verloren. Die Merlins wollten so in die Rückrunde starten, wie sie in das Jahr 2019 gestartet sind.

Von Anfang an machten die Hausherren klar, dass sie nicht nochmal verlieren wollten und gewannen am Ende verdient mit 98:84. Die ersten vier Punkte gehörten den Merlins, genauer gesagt Ben Madgen. Dann aber übernahmen die Gastgeber das Spiel und die Führung. Die Crailsheimer brachten sich hingegen durch leichtsinnige Fouls in Schwierigkeiten. Defensiv bekam das Team von Headcoach Tuomas Iisalo die Braunschweiger nicht in Griff. Iisalo: „Braunschweig kam mit sehr hoher Intensität in das Spiel. Ich glaube in der Offense kamen wir gut in die Partie und schafften das, was wir wollten. Wenn man sich die Wurfstatistiken ansieht (62 Prozent Zweiern, 43 Prozent Dreiern), dann sind das sehr starke Zahlen. Das Problem ist, wenn das gegnerische Team 18 mehr Wurfmöglichkeiten aus dem Feld und sechs Freiwürfe mehr hat. Es ist unmöglich diesen Unterschied aufzuholen.“