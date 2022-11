Merlins mit Euphorie aus der Länderspielpause

Die BBL ist zurück. Nach der zweiwöchigen Länderspielpause kehren die Basketballer der Hakro Merlins Crailsheim zur Eröffnung des siebten Spieltages am Freitagabend in Chemnitz zurück aufs Parkett. Dann wollen die Zauberer an den beiden Erfolgen vor dem „Fiba-Break“ anknüpfen und wettbewerbsübergreifend den dritten Sieg in Folge einfahren. Sprungball in der Messe Chemnitz ist am Freitag um 19 Uhr (live, Sport1).

Nach der Länderspielpause steht am Wochenende der siebte Spieltag der easyCredit Basketball Bundesliga an. Diesen eröffnen die Hakro Merlins Crailsheim mit einem Gastspiel bei den Niners Chemnitz. Die Sachsen starteten mit einer Coronawelle, die nahezu das gesamte Team betraf, in die Saison und mussten ihre ersten Spiele verschieben. Die ersten Duelle nach der Zwangspause waren nicht erfolgreich, sodass sie mit zwei Bundesliga-Niederlagen und dem Pokalaus im Achtelfinale (86:72-Sieg der Hakro Merlins Crailsheim) in die Spielzeit gingen. Zuletzt standen jedoch auf nationalem Parkett zwei Siege auf der Haben-Seite, das Ost-Derby gegen den MBC (98:89 n.ach Verlängerung) konnte genauso siegreich gestaltet werden wie der Auswärtsauftritt in Ulm (93:99).

Auch international stehen die Niners nach der Auftaktniederlage wieder besser da. In diesem Jahr tritt Chemnitz erstmals im Fiba Europe Cup an und feiert damit ein Jahr nach den Hakro Merlins seine internationale Premiere. Genau wie die Hohenloher stehen sie im Europe Cup bei einer 2:2-Bilanz und haben alle Karten für ein Weiterkommen in der eigenen Hand.

Personell hat sich beim Tabellensechsten der Vorsaison einiges getan. Sowohl die beiden besten Importspieler Isiaha Mike und Darion Atkins, wie auch die Identifikationsfiguren Niklas Wimberg (Richtung Bayern München) und Ex-Kapitän Malte Ziegenhagen (Karriereende) verließen das Team. Sein Amt übernahm Center Jonas Richter, der gemeinsam mit Guard Nelson Weidemann und Forward Mindaugas Susinskas das Gerüst der Sachsen bilden soll. Topscorer nach ihren ersten vier BBL-Spielen sind jedoch die Neuzugänge Kevin Yebo und Marko Filipovity (je 14,5 Punkte). Auch die beiden Aufbauspieler Arnas Velicka, sowie der nachverpflichtete Wes Clark (beide 12,5 Punkte) punkten bislang zweistellig. „Chemnitz ist ein variables Offensiv-Team, die sich mit Wes Clark verstärkt haben. Er und die gesamte Mannschaft haben vor dem Fiba-Break gut aufgespielt“, weiß auch Hakro Merlins Headcoach Sebastian Gleim, der nach überstandener Covid-Erkrankung in Chemnitz wieder an der Seitenlinie stehen wird.