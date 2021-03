Merlins mit deutlicher Pleite gegen Albatrosse

Zum Topspiel des 21. Spieltags waren die HAKRO Merlins Crailsheim zu Gast beim deutschen Doublesieger ALBA BERLIN. Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Teams lag gerade einmal drei Wochen zurück, damals konnten sich die Albatrosse mit 101:77 durchsetzen. Auch im Rückspiel war ALBA von Beginn an zielstrebiger. Schon nach dem ersten Viertel mussten die Zauberer einen Rückstand hinterherlaufen, den sie nicht mehr einholen konnten. Der Euroleague Teilnehmer erwischte einen Sahne-Tag (15/28 Dreier) und wurde seiner Favoritenrolle gerecht. Letztlich mussten sich die HAKRO Merlins mit 100:62 geschlagen geben.

Auch nach der Länderspielpause vertraute Tuomas Iisalo seiner Anfangsformation und schickte mit Bell-Haynes, Stuckey, Jones, Highsmith und Radosavljevic die gewohnte Starting Five auf das Parkett. Den besseren Start erwischten Berlin. Bei den Zauberern fanden die ersten Würfe nicht den Weg in den Korb, die Gastgeber führten bereits nach drei Minuten mit 9:0. Der finnische Headcoach reagierte sofort und zog seine erste Auszeit. Weiter waren es aber die Berliner, diesmal in Person von Fontecchio, die ihre Würfe im Korb unterbrachten.

In der 7. Minute brachte Elias Lasisi die HAKRO Merlins das erste Mal auf die Anzeigetafel (12:2). Gegen engagiert verteidigende Berliner fanden die Zauberer offensiv kaum Lösungen, Caisin verwertete einen Dreier zum 16:5. Die Crailsheimer gingen mit einem 8:24-Rückstand in das zweite Viertel. In dieses starteten die Gäste frischer. Lasisi zog zum Korb und verwandelte, kurz darauf traf er nach einem Fastbreak. ALBA spielte aber weiter seine Klasse aus, in der 12. Minute sorgte Eriksson mit einem Vier-Punkt-Spiel für ein Highlight. Crailsheim hatte weiter viel Mühe gegen die aggressive Defense der Hauptstädter zu punkten. Fabian Bleck traf Mitte des zweiten Viertels zwei Korbleger, kurz darauf verwandelte Highsmith zwei Freiwürfe. Nach 18 Minuten rief Tuomas Iisalo erneut seine Jungs an die Bande (43:23). Doch auch kurz vor der Halbzeit war es ein Akteur in Gelb, der für Aufsehen sorgte: Niels Giffey traf zwei Mal von Downtown, sodass es mit 49:25 in die Kabinen ging. Nach der Pause starteten die Gäste besser. Boggy und Bell-Haynes fanden nun zwingender zum Korb, doch Berlin schlug zu jeder Zeit eiskalt zurück und ließ keinen Zweifel daran aufkommen, wer das Parkett als Sieger verlassen sollte. Vor allem von der Dreierlinie zeigte sich der deutsche Meister brandgefährlich (9/18, 25. Minute). Nahezu jede erfolgreiche Aktion der HAKRO Merlins wurde von ALBA sofort gekontert. Mit 75:41 ging es in den Schlussabschnitt.

Dort sorgte Dejan Kovacevic für ein erstes Highlight. Trotz eines unsportlichen Fouls brachte er den Ball im Korb unter. Auch Youngster Radii Caisin zeigte sich treffsicher (3/3 Dreier, 34. Minute). Kurz darauf musste Maurice Stuckey mit seinem fünften persönlichen Foul auf die Bank, für ihn spielte fortan der Nachwuchsspieler Vladan Lazic. ALBA ließ in der zweiten Halbzeit keine Spannung mehr aufkommen. Der junge Kroate Lazic nutzte seine Bundesliga-Spielzeit und traf kurz vor dem Ende per Dreier.

Im letzten Angriff der Hohenloher fand er via schönem Assist Jeremy Jones, der den Dreier im Korb unterbrachte. Den 100:62-Endstand stellte eine Sekunde vor Schluss Jonas Mattisseck her. Gegen stark aufspielende Berliner fanden die HAKRO Merlins kaum zu ihrem Spiel. Bereits am Mittwochabend empfangen die Crailsheimer im Nachholspiel des 20. Spieltags s.Oliver Würzburg. Tip-Off in Ilshofen ist um 20.30 Uhr.

„Zunächst einmal Gratulation an Coach Aito und ALBA. Sie haben uns das Leben sehr schwer gemacht. Wir waren im kompletten Spiel ein, zwei oder drei Schritt zu langsam. Am Anfang bekamen wir die Würfe, die wir wollten. Die sind aber nicht gefallen, und so ging das Spiel in eine Richtung. Wir waren leider zu keiner Phase in der Lage, das Spiel noch zu drehen. ALBA hat heute einfach viel besser gespielt“, sagte der Headcoach der Berliner Tuomas Iisalo nach der Partie.