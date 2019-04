Merlins müssen in Würzburg spielen

Das letzte Heimspiel der Bundesliga-Basketballer der HAKRO Merlins Crailsheim (12. Mai, um 18 Uhr) findet in der s.Oliver-Arena in Würzburg statt.

Bereits vor Beginn der laufenden Bundesliga-Saison wurde der Liga mitgeteilt, dass die Arena Hohenlohe am besagten Spieltag bereits durch eine Messe anderweitig belegt ist. Die Verantwortlichen der Merlins haben im Laufe der Saison in Zusammenarbeit mit der Basketball Bundesliga verschiedene Optionen geprüft, das Spiel doch in Ilshofen stattfinden zu lassen. Aufgrund einer möglichen Wettbewerbsverzerrung müssen jedoch am letzten Spieltag alle Spiele gleichzeitig stattfinden, was nun letztendlich einen Umzug nach Würzburg bedeutet. „Das ist leider eine Pille, die wir schlucken müssen“, so Merlins-Geschäftsführer Martin Romig.

„Wer uns kennt, weiß dass wir alles versucht haben und auch vor keiner noch so verrückten Idee zurückgeschreckt sind, aber die Verlegung nach Würzburg ist finanziell und vom personellen und technischen Aufwand gesehen die vernünftigste Lösung.“

Im Laufe der aktuellen Spielzeit prüften die Verantwortlichen verschiedenste Optionen. Es wurde mit Oldenburg über ein Tausch des Heimrechts gesprochen, ein Umbau eines großen Hangars in Schwäbisch Hall geplant oder die kurzfristige Aufrüstung der Großsporthalle durchgespielt.

Zudem prüften die Zauberer bereits auch intensiv die Möglichkeit, die Messe in der Arena Hohenlohe „abzukaufen“ – ebenso vergebens. So steigt die Partie nun in Würzburg.