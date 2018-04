Merlins lassen sich nicht beirren - 91:74

Im letzten Spiel vor dem Start in die Playoffs um den Aufstieg in die erste Basketball-Liga haben die Crailsheim Merlins ihre aktuelle Form bestätigt. Mit dem 74:91 bei den NINERS Chemnitz erarbeiteten sich die Zauberer den elften Sieg in Serie. Nun geht es gegen Hanau.

Schon bei Antritt der Fahrt nach Chemnitz an Karfreitag waren die Crailsheim Merlins dezimiert in den für die Playoffs im „Beastmode“ dekorierten Teambus gestiegen. Derrick Marks und Michael Smith wurden nach leichteren Blessuren im Hinblick auf die wichtigste Phase des Jahres geschont. Beim Warmmachen in der Richard-Hartmann-Halle in Chemnitz musste dann auch noch Playmaker Frank Turner passen. Dass auch auf Gastgeber-Seite mit Mazurcak, Richter und Roberson drei Leistungsträger fehlten, brachte durchaus eine gewisse Würze in dieses letzte Hauptrundenspiel 2017/2018.

Tuomas Iisalo (Headcoach): „Ich bin sehr glücklich, wie die Jungs in der ungewöhnlichen Situation ohne Frank, Derrick und Michael zusammengerückt sind und wir einen Sieg einfahren konnten, obwohl einige Spieler außerhalb ihrer angestammten Position spielen mussten. Das war ein gute Test für die Playoffs, da dort auch alles mögliche in Sachen Verletzungen oder Foultrouble passieren kann. An diesen Aspekten konnten wir arbeiten. Jetzt beginnt die Vorbereitung auf Hanau und eine harte, physische Serie.“

Mit einem Auge schielten viele Fans und auch die Verantwortlichen im Hintergrund auf die anderen Partien des 30. Spieltags. Tatsächlich ergab sich durch die Resultate in den anderen Hallen noch einmal eine Änderung in der Tabelle, sodass die Crailsheim Merlins es in der ersten Playoffrunde jetzt mit den Hebeisen White Wings Hanau zu tun bekommen.

Die Hessen profitierten von der Hagener Niederlage gegen Köln und dem Kirchheimer Heimsieg gegen Baunach und kommen somit schon zwei Wochen nach dem 91:63-Sieg der Merlins zurück in die Arena Hohenlohe. Das erste Spiel der Best-of-five-Serie steigt am Sonntag, 8. April um 18 Uhr.