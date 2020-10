Merlins: Knappe Niederlage im letzten Vorbereitungsspiel

Zum Abschluss der Pre-Season empfing der Basketball-Bundesligist HAKRO Merlins Crailsheim in der heimischen HAKRO-Arena die FRAPORT SKYLINERS. Verzichten mussten die Zauberer auf den angeschlagenen Tim Coleman. Im letzten Vorbereitungsspiel vor dem BBL-Pokal begegneten sich die Ligakonkurrenten auf Augenhöhe, letztlich sorgten Kleinigkeiten für den knappen Sieg der Hessen. Topscorer der Crailsheimer waren Fabian Bleck und Haywood Highsmith mit je 16 Punkten. Mit zusätzlich elf Rebounds erzielte der US-Amerikaner ein „Double-Double“.

Auf Seiten der Zauberer standen zum Tip-off Trae Bell-Haynes, Jeremy Jones, Maurice Stuckey, Haywood Highsmith und Jamuni McNeace in der Starting Five auf dem Parkett. Nach dem Dreier von Bell-Haynes zum 79:81 ertönte später die Schlusssirene. Trotz starker Moral nach zwischenzeitlichem 14 Punkte-Rückstand mussten die HAKRO Merlins ihre dritte Testspielniederlage einstecken.

Bereits in sechs Tagen startet die Pflichtspielsaison 2020/2021 mit dem BBL-Pokal. Dann sind die HAKRO Merlins beim SYNTAINICS MBC in Weißenfels gefordert. Jetzt heißt es die gewonnenen Erkenntnisse aus der Vorbereitung mitzunehmen und erfolgreich in die neue Saison zu starten.