Merlins können auch Defense

Die Crailsheim Merlins haben das zweite Heimspiel in dieser Woche in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A gewonnen. Beim 84:64 gegen die Nürnberg Falcons tat sich das Iisalo-Team nur zu Beginn schwer, zeigte dann aber eine vor allem in der Verteidigung souveräne Leistung.

Merlins-Headcoach Tuomas Iisalo: „Die physische Art zu Spielen von Nürnberg war ein sehr guter Test. So etwas wird man auch in den Playoffs erleben und es wird auch Abende geben, an denen die Offensive nicht so funktioniert wie sonst.“ Für Iisalo waren „die wenigen zugelassenen Offensivrebounds der Nürnberger waren ein weiterer Schlüssel zum Erfolg.“ Mit der 41:34-Pausenführung waren die Zauberer auf dem richtigen Weg. Nach dem Pausentee konnten die Merlins den Tabellenzwölften weiterhin auf Abstand halten und mit zunehmender Spieldauer das Polster immer weiter vergrößern. Ein erneutes Offensivfeuerwerk der Crailsheimer, die zuletzt dreimal in Folge über 100 Punkte erzielt hatten, blieb zwar aus. Am Mittwoch knackten die Merlins die 100er Marke beim 102:77-Sieg gegen die UNI Baskets Paderborn.