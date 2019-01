Merlins: Heimspiel gegen Frankfurt bereits im Februar

Das Spiel in der Basketball Bundesliga zwischen den HAKRO Merlins Crailsheim und den Fraport Skyliners wird verschoben. Der neue Termin am Sonntag, 3. Februar um 15 Uhr ersetzt den bisherigen Termin am 10. April.

Zuletzt trafen die Teams aus Crailsheim und Frankfurt in der Fraport Arena aufeinander, wo die Merlins mit einer starken Teamleistung den vielumjubelten zweiten Saisonsieg (77:91) einfahren konnten. Nun gibt es für Frankfurt bereits in wenigen Wochen die Chance zur Revanche, während die Crailsheimer vor heimischem Publikum zwei weitere wichtige Punkte in Richtung Klassenerhalt einfahren wollen. Ein echtes Highlight also und das früher als erwartet. Denn tatsächlich findet das Match nun am ursprünglichen Termin in der Arena Hohenlohe statt, von dem die Begegnung zunächst wegen einer anderen Veranstaltung verlegt werden musste, die nun ihrerseits wieder für die Bundesligapartie der Merlins Platz macht.

„Ende gut alles gut!“, so freut sich auch Merlins Geschäftsführer Martin Romig, dass er mit dem freigeräumten Sonntag (15 Uhr) der Merlins Familie und ihren Anhängern einen echten Familientermin präsentieren kann; und das auch noch in einer ganz heißen Phase der Saison. Selbstverständlich behalten alle bisher erworbenen Tickets auch am neuen Termin ihre Gültigkeit.