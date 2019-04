Merlins fahren gegen Bayern erwartbare Niederlage ein

Am 29. Spieltag sind die Crailsheimer zum Titelverteidiger FC Bayern München Basketball gereist. Nur drei Tage nach der knappen Niederlage gegen ratiopharm Ulm in eigener Halle, stand also die nächste schwere Partie auf dem Plan. Die Serie gegen die Mannschaften aus dem oberen Tabellendrittel der easyCredit Basketball Bundesliga fand am Sonntagnachmittag sein Ende. Aufgrund von Blessuren und muskulären Problemen, musste Iisalo auf drei Stammkräfte verzichten. Die Merlins hielten gut mit dem Tabellenführer mit, aber am Ende setzte sich Bayern auch durch zu viele Crailsheimer Ballverluste mit 99:79 durch.

Wegen muskulären Problemen setzten Ben Madgen, Frank Turner und Joe Lawson aus. Es starteten Russell, Herrera, Wysocki, Thompson und Gay. Für die fehlenden Spieler rückten Michael Cuffee, Reggie Arnold und Sören Urbansky in das Team.

Die Merlins erwischten einen gelungenen Start und gingen nach zwei Minuten mit 6:2 in Führung. Die Münchner punkteten in der Anfangsphase nur durch Freiwürfe von Danilo Barthel und Konrad Wysocki antwortete mit einem Dreier zum Zwischenstand 9:3. Bayern kam dann besser in die Partie und traf auch von jenseits der Dreierlinie hochprozentig.

Merlins mit Ballverlusten

Einige leichte Ballverluste der Gäste folgten und die Münchner drehten das Spiel und stellten auf 22:19.

Den anschließenden Dreier-Shoot-Out bis zum Ende des ersten Viertels entschied der Tabellenführer für sich und ging mit 29:22 in die erste Viertelpause. Die Crailsheimer produzierten im zweiten Spielabschnitt viele leichte Fehler und die Münchner bestraften die Turnover mit einem Lauf auf 40:24.

Merlins-Coach Iisalo war gezwungen eine Auszeit zu nehmen. DeWayne Russell und Konrad Wysocki nahmen sich von Draußen ein Herz und verkürzten auf 32:44. Beim Zwischenstand 37:44 nahm Bayern-Coach Radonjic ein Timeout.

Beide Mannschaften konnten anschließend noch erfolgreich punkten und die Merlins gingen mit einem 39:48-Rückstand in die Halbzeit. Die Bayern zogen zu Beginn des dritten Viertels auf 57:40 davon, sodass der finnische Coach der Merlins eine Auszeit nahm. Die Zauberer ließen allerdings ihre Köpfe nicht hängen und zeigten immer wieder gute Spielzüge. Mit dem Spielstand 53:73 ging es in das letzte Viertel.

Der amtierende Titelverteidiger aus München legte im letzten Spielabschnitt noch einmal einen Gang zu und gewann mit 99:79.

Am kommenden Samstag beginnen für die Merlins aus Crailsheim gegen die MHP RIESEN Ludwigsburg die Wochen der Wahrheit.