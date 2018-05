Merlins erobern Vechta - Titel verpasst

Als einzigem Team in der ProA-Saison ist es den Basketballern der Crailsheim Merlins gelungen, in Vechta zu gewinnen. Der starke 71:62-Erfolg reichte am Ende nicht ganz, um den Niedersachsen den Titel in der 2. Basketball-Bundesliga streitig zu machen. An einer herausragenden Saison der Merlins rüttelt dieser Wermutstropfen aber kaum.

Der Rahmen war nahezu perfekt. Mehr als 200 Fans der Crailsheim Merlins standen auch nach dem unglücklichen Hinspiel, aber eben auch nach dem feststehenden Aufstieg als Einheit hinter ihrem Team. Es musste ein offensiver Sahnetag her, um die minimale Chance auf den Titel am Leben zu halten. Doch die heimstarken Niedersachsen gestatteten den Zauberern keinen großen Run (15:17). Mit dem Selbstvertrauen und den Fans im Rücken erwischten die Merlins den besseren Start ins erst einmal letzte Zweitligaviertel. Spätestens mit dem 67:54 zugunsten der Zauberer erreichte die Temperatur den Siedepunkt. Ein Dreier fehlte den Merlins zum Ausgleich, doch dieser gelang nicht. Dennoch: Die längst laufende Crunchtime wurde bis zum Ende ausgereizt, sodass die Merlins am Ende als einziges Team in dieser Spielzeit den RASTA Dome eroberten und mit 62:71 einen würdigen Abschluss ablieferten.