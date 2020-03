Merlins-Basketballer geht: „Die Familie steht an erster Stelle“

Center Aaron Jones hat den Basketball-Bundesligisten HAKRO Merlins Crailsheim auf eigenen Wunsch hin verlassen und möchte in Zeiten wie diesen für seine Familie da sein. Der 26-Jährige US-Amerikaner reagierte damit auf die Entwicklungen der Corona-Pandemie und die damit verbundenen immer schwieriger werdenden Einreisebestimmungen in sein Heimatland. Die HAKRO Merlins zeigen vollstes Verständnis für seine Entscheidung und einigten sich mit ihm auf eine Vertragsauflösung. Eine Rückkehr zur nächsten Saison ist nicht ausgeschlossen.

Die Crailsheimer bedanken sich bei Jones für seinen Einsatz und seine Leistungen im Trikot der Zauberer. Durchschnittlich 11,81 Punkte und 6,52 Rebounds sammelte Aaron in 21 BBL-Spielen und hatte damit einen großen Anteil an der magischen Crailsheimer Saison 2019/2020. Mit 1,0 Blocks pro Partie war er zudem der drittbeste Shotblocker der Liga. Nicht zuletzt seine zahlreichen Alley-Oop Dunks in Kombination mit DeWayne Russell und Co. werden allen Anhängern mit Sicherheit noch lange in großartiger Erinnerung bleiben.

Zum Abschied richtete sich der 2,06 Meter große Hüne nochmals an die Fans: „Meine Familie ist drüben, meine Frau und meine Kinder. Die Familie steht jetzt an erster Stelle. Ich danke den fantastischen Merlins-Fans, die uns immer unterstützt haben, bei Siegen, Niederlagen, Heim- oder Auswärtsspielen. Die Merlins haben mich auf ein neues Level gehoben. Vielleicht seht ihr mich nächstes Jahr wieder hier, man weiß nie!“