Von Schwäbische Zeitung

Eine 16-Jährige ist offenbar vergangenen Samstag in Ulm vergewaltigt worden. Das teilen Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Pressemitteilung am Freitag mit. Vier Tatverdächtige seien bereits ermittelt worden.

Demnach rief eine Mutter in der Samstagnacht bei der Polizei an, weil ihre 16-jährige Tochter nicht wie vereinbart nach Hause gekommen war. Die Beamten nahmen laut Mitteilung die Ermittlungen auf. Das Mädchen konnten sie demnach auf dem Eselsberg ausfindig machen.