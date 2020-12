Mercedes beschädigt und abgehauen

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker hat zwischen Montagabend, 23.30 Uhr, und Dienstagmorgen, 6.30 Uhr, einen Schaden von mehreren hundert Euro verursacht. Er beschädigte einen Mercedes, der in dieser Zeit in der Heinrich-Rieger-Straße abgestellt war. Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361 / 5240.