Menschenwürde. Hilfe. Hoffnung: Dieser Dreiklang bestimmt die Arbeit der Sankt-Stephanus-Stiftung

Unsere diesjährige Weihnachtsspendenaktion „Helfen bringt Freude“ geht zu Ende. Viel Geld für den guten Zweck ist zusammengekommen. Um den Spendern zu zeigen, wo ihr Geld bestens aufgehoben ist, stellen wir die Organisationen vor, die von den Spendengeldern der Leserinnen und Leser der „Aalener Nachrichten / Ipf- und Jagst-Zeitung“ profitieren, diesmal die CaritasStiftung in der Diözese Rottenburg-Stuttgart „Lebenswerk Zukunft“.

Die CaritasStiftung wurde vom Caritasverband der Diözese Rottenburg-Stuttgart am 9. September 2003 mit einem Stiftungskapital von einer Million Euro gegründet. Sie wirbt für den Gedanken des Stiftens und will Menschen, Organisationen und Institutionen, etwa Kirchengemeinden, ermutigen, eine Stiftung zu gründen. Diese Idee ist, so erklärt Thomas Wilk, bei der CaritasStiftung für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig, bei der Stiftung Sankt Stephanus Wasseralfingen „Menschenwürde.Hilfe.Hoffnung“ besonders gut gelungen.

Die CaritasStiftung als Treuhänder begleitet die Stifterinnen, Stifter und Kuratorien, unterstützt sie in der Ausübung ihrer Tätigkeit und kümmert sich um die verwaltungstechnischen Fragen (Notar, Satzung, Freistellungsbescheid, Gemeinnützigkeit oder etwa der Verwaltung des Vermögens).

Menschen, Organisationen oder Institutionen können unter dem Dach von Lebenswerk Zukunft eine Stiftung im sozial-karitativen Bereich gründen. Stifterinnen und Stifter können dabei frei entscheiden, wen oder was sie mit ihrer Stiftung fördern wollen: welche Zielgruppe (zum Beispiel alte Menschen, Menschen mit einer Behinderung oder Geflüchtete), wo (zurzeit wirken unsere Stiftungen in Württemberg, Deutschland und über 15 Ländern weltweit) und mit welchem Einsatz.

In und um Aalen sind verschiedene Stiftungen unter dem Dach von „Lebenswerk Zukunft“ entstanden: die Wolfsteiner-Stiftung, die Jürgen-und-Helga-Hägele-Caritas-Stiftung, die katholische Pflegestiftung Aalen, der Stiftungsfonds Marienpflege Ellwangen „Stark im Leben“, die „Der Armut Hoffnung geben“-Stiftung Sankt Maria Aalen, die Stiftung Sankt Stephanus „Menschenwürde.Hilfe.Hoffnung“ Wasseralfingen, die Hedwig-und-Philipp-Sperka-Stiftung und die „Knalltüte – die Kinderstiftung“ Aalen.

Die Sankt-Stephanus-Stiftung der katholischen Kirchengemeinde in Wasseralfingen hat dabei zwei Besonderheiten: Die Stiftung wurde von der Kirchengemeinde und 27 Bürgerinnen und Bürgern (inzwischen sind es 60) gemeinsam gegründet. „Das ist außergewöhnlich“, sagt Wilk. Und die Stiftung fördert sowohl bedürftige Menschen der Region um Wasseralfingen, als auch über den Ausschuss Ortskirche-Weltkirche Missions- und Entwicklungshilfeprojekte, vornehmlich im Südsudan und in Sambia.

„Menschenwürde. Hilfe. Hoffnung.“ Dieser Dreiklang bestimme ihre Arbeit, schrieb die Sankt-Stephanus-Stiftung anlässlich ihres zehnjährigen Bestehens im Oktober. Frauen und Männer hätten sich 2012 zusammengetan, denen die Not anderer nicht egal sei. Die Stephanus-Stiftung unterstütze Hilfsbedürftige vor Ort und missionarische Projekte auf der ganzen Welt. Einige Kuratoriumsmitglieder, Stifterinnen und Stifter sowie die Gottesdienstgemeinde haben im Oktober im Eingangsbereich der Kirche auf den Geburtstag angestoßen.

„Viel Gutes ist inzwischen durch die Stephanus-Stiftung bewirkt worden“, sagte damals Pfarrer Michael Windisch. Seit der Gründung vor zehn Jahren konnten insgesamt 141.800 Euro ausgeschüttet werden. 61.900 Euro wurden für die Arbeit der Gemeinde-Caritas in Wasseralfingen und 79.900 Euro für Projekte des Ausschusses Ortskirche-Weltkirche – hier vor allem in Sambia und im Südsudan – bereitgestellt. 43 Gründungsstifter hatten am 28. Oktober 2012 im Bürgerhaus die Stiftungsurkunde unterzeichnet. Der finanzielle Grundstock rekrutierte sich aus einem Vermächtnis von Gemeindemitglied Gerhard Maier.

Das passt zum Schluss dieses Textes – und auch der Weihnachtsspendenaktion – ein Zitat von Stiftungsgründer Josef Wolfsteiner: „Als Eigentümer ist man auch nur Statthalter. Meine Frau und ich sind nun in die Jahre gekommen und möchten einen Teil des geerbten und erarbeiteten Gutes erhalten und in die Zukunft tragen. In der Idee der Wolfsteiner-Stiftung sehen wir eine gute Möglichkeit, unser Vermögen nutzbringend weiterzugeben.“