„Menschen“ im Landratsamt Ostalbkreis in Aalen

Aalen (an) - Schülerinnen und Schüler der Jagsttalschule Westhausen stellen bis zum 13. April im Landratsamt in Aalen ihre Arbeiten aus. Eröffnung der Ausstellung ist am Donnerstag, 1. März, um 19 Uhr.

Das Thema „Mensch“ ganz bewusst gewählt

Zahlreiche Aktivitäten hat das Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum Jagsttalschule Westhausen anlässlich des 50-jährigen Schuljubiläums geplant. So auch die Ausstellung „Menschen“, bei der Arbeiten von Schülerinnen und Schülern gezeigt werden, die sich künstlerisch mit dem Menschen auseinandergesetzt haben.

Dabei ist das Thema „Mensch“ ganz bewusst gewählt, denn es prägt den Alltag an der Jagsttalschule – ob in der Begegnung und der Auseinandersetzung miteinander oder im Lernalltag und vor allem auch im Erkennen der Einzigartigkeit und Verschiedenheit der Menschen untereinander.

Mit diesem Gedanken haben sich die Lehrkräfte sowie die Schülerinnen und Schüler der Jagsttalschule während einer Projektwoche künstlerisch beschäftigt, und so entstanden kreative und phantasievolle Objekte, Installationen und Malereien, die den Menschen und das Menschsein in all seinen Facetten beleuchten.

Zur Ausstellungseröffnung am Donnerstag, 1. März, um 19 Uhr wird Finanz- und Schuldezernent Karl Kurz begrüßen.

Die Einführung in die Werke übernimmt mit Martin Pfannenstein der Schulleiter des Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums Jagsttalschule.

Musikalisch umrahmt wird die Eröffnung durch die Schulband und die Flötengruppe der Jagsttalschule Westhausen.