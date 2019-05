Mensa-Neubau: Start soll im Frühjahr 2023 sein

Die Hochschule Aalen hat für die gesamte Region als innovative und forschungsstarke Einrichtung eine große Bedeutung und will sich auch weiterhin für die Zukunft wappnen. Bei einem Pressegespräch am Dienstag haben Oberbürgermeister Thilo Rentschler und Rektor Gerhard Schneider die Planungen zur baulichen Weiterentwicklung der Hochschule präsentiert.

Zunächst zeigte sich Rentschler stolz darüber, dass die Hochschule mit 6000 Studierenden zum 13. Mal hintereinander mit dem Titel forschungsstärkste Hochschule in Baden-Württemberg ausgezeichnet worden sei. Auch im bundesweiten Ranking nehme die Einrichtung mit 13 Millionen an eingesammelten Forschungsmitteln die Spitzenposition ein.

Forschung im Batteriebereich steht im Fokus

Wie zu sehen war, sind die beiden neuen Forschungszentren Zimate (Zentrum innovativer Materialien und Technologien für effiziente elektrische Energiewandler-Maschinen) und ZTN (Zentrum Technik für Nachhaltigkeit) inzwischen baulich weit vorangeschritten. Die Baukosten wurden auf 20 Millionen Euro beziffert. Ende des Jahres sollen die beiden Zentren in Betrieb genommen werden.

Nach Auskunft von Hochschulrektor Gerhard Schneider geht es vor allem um anwendungsorientierte. Forschung unter anderem im Batteriebereich. Insgesamt wolle man den Campus weiterentwickeln, um den Wandel aktiv gestalten zu können, unterstrich Schneider.

Claus Schüssler, Leiter des staatlichen Hochbauamtes in Schwäbisch Gmünd, informierte über den geplanten Bau eines neuen Gebäudes für die Wirtschaftswissenschaften in innovativer Holzbauweise. Mit den Bauarbeiten soll im September 2020 begonnen werden, die Fertigstellung ist zwei Jahre später geplant.

Weitere Schubkraft soll die Hochschule durch ein Gebäude erhalten, in dem die Themen Digitalisierung und Künstliche Intelligenz erforscht werden. „Wir wollen in der nächsten Sitzung des Gemeinderates den Aufstellungsbeschluss fassen“, sagte Rentschler hierzu. Man sei in vielversprechenden Gesprächen mit potenziellen Investoren.

Ein weiteres Projekt, das in den nächsten Jahren angegangen werden soll, ist der Bau einer neuen Mensa. Die Planungen sehen den Baustart für das Frühjahr 2023 und die Fertigstellung 2025 vor. Für die alte Mensa gibt es eine Nachnutzung als Lernbereich und als Bibliothek für die Studierenden.

Wohnungen für Studenten und eine Kindertagesstätte kommen

Den Ausführungen von Robert Ihl (Vorsitzender des Jugendwerks Aalen) engagiert sich auch das Jugendwerk im Waldcampus. Man plant hier den Bau von 90 bis 95 Wohneinheiten für Studierende sowie eine Kindertagesstätte. Das Investitionsvolumen schätzte Ilg auf zehn Millionen. Euro. „Der Campus wird quicklebendig werden“, freute sich Oberbürgermeister Thilo Rentschler.

Neu in den Planungen ist auch ein 350 Quadratmeter großes Weiterbildungszentrum, das im Südlichen Stadtgraben im Gebäude der Wohnungsbau errichtet werden soll.