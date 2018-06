Meldeschluss für die Kreismeisterschaften naht

Die Leichtathleten des Ostalbkreises werden am Samstag, 19. Juli, in Hüttlingen die diesjährigen Kreismeisterschaften austragen.

Am Start werden von der U 12 bis zu den Aktiven alle Altersklassen am Start sein. Auf der Sportanlage Bolzensteig in Hüttlingen geht es von 10 bis 17 Uhr voll zur Sache. Auf dem Programm stehen bei den Männern, Frauen U 20 und U 18 100-, 200-, 400-, 800- sowie der 3000-Meter-Lauf, Hochsprung, Weitsprung, Dreisprung, Kugelstoßen und Speerwurf. Bei der U 16 sind es: 100-, 300- und der 800-Meter-Lauf, Hochsprung, Weitsprung, Dreisprung, Kugelstoßen und Speerwurf.. In der Klasse U 14 kommen zur Austragung 75 und 800-Meter-Lauf, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoßen, Ballwurf und Speerwerfen. Bei den Jüngsten, der U 12, sind es die 50 und die 800 Meter, Hochsprung, Weitsprung und Schlagballwurf.

Meldungen sind zu richten an Hans Werner

Goethestraße 12

73460 Hüttlingen Mail: oder direkt über Meldeschluss ist der kommende Montag.