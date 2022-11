Melanie Vöhringer ist neue Goldordensträgerin

Zu ihrem 43. Ordensfest haben sich die Meckerer der Aalener Fasnachtszunft zum sauren Meckereck (AFZ) bei den Gartenfreunden Unterkochen in der Triumphstadt getroffen. Dabei wurden langjährige und verdiente Mitglieder ausgezeichnet.

In seiner Begrüßung hob Präsident Timo Rieg hervor, dass nach unsicheren Corona-Zeiten ein unbeschwertes Feiern willkommen wäre. Leider sei die Lage in Europa durch den nahen Krieg in der Ukraine aber weiterhin nicht unbeschwert. „Doch wir sagen: Jetzt erst recht – für unsere Mitglieder und Aktiven, die lange Zeit ohne Aussicht auf Auftritte vor Publikum trainieren mussten. Und für unsere Gäste, damit sie unbeschwerte Stunden bei uns genießen können“, ließ Rieg keinen Zweifel.

Für besondere Verdienste bekam Karin Gässler eine außergewöhnliche Ehrung: Als langjähriges aktives Mitglied auf der Bühne und im Vorstand wurde sie mit dem BDK Verdienstorden in Silber des Bunds deutscher Karneval (BDK) geehrt.

Neue Goldordensträgerin der AFZ ist Melanie Vöhringer. Der letztjährige Goldordensträger Timo Rieg stellte als Laudator ihr außerordentliches Engagement und ihren hohen persönlichen Einsatz für die Zunft heraus. In ihrer Erwiderung dachte Melanie Vöhringer an viele Highlights zurück und bedankte sich besonders bei ihrer Familie.

Den Großen Verdienstorden am Bande des Landesverbands Württembergischer Karnevalsvereine (LWK) erhielten Anne Junginger und Gerhard Luley. Mit dem

Großkreuz des LWK wurden Pasquale Salvatore, Roland Steinert und Simone Indlekofer ausgezeichnet. Der Brauchtumsorden des LWK in Gold ging an Manfred Gaißler, die AFZ-Verdienstmedaille in Silber an André Gentner und Patrizia Gässler.