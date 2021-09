Meistertitel und zwei weitere Medaillen für den SV Buch

Am zweiten Wochenende der Deutschen Meisterschaften im Sportschießen gingen mit dem Luftgewehr die Schützen der Schüler- und Jugendklasse an den Start. Der SV Buch war mit insgesamt acht Jungschützen und -schützinnen in der Jugendklasse vertreten. Vor allem die Jungs lieferten starke Ergebnisse und konnten mehrere Medaillen gewinnen.

In der Einzelwertung der Jugendklasse männlich konnte Adrian Stummvoll mit einem deutlichen Abstand den deutschen Meistertitel erringen. Er erzielte 411,8 Ringen und gewann damit vor Florian Beer (BY, 406,9 Ringen) und Marius Petter (ebenfalls Buch) mit 404,7 Ringen. Moritz Gelbing auf Platz 5 (403,2 Ringe) komplettierte das gute Mannschaftsergebnis. Paul Stöckle landete mit 389,3 Ringen auf Platz 34.

In der Jugendklasse weiblich sind die Ergebnisse meist deutlich höher. Hier waren 418,4 Ringe notwendig um Deutsche Meisterin zu werden. Von diesem Ergebnis waren die Bucher Schützinnen doch deutlich entfernt. Sabrina Raible war mit 409,5 Ringen und Platz 15 die beste Bucher Schützin. Pia Drmola erzielte 400,4 Ringe (Platz 53), Amelie Hornung 392,5 Ringe (Platz 86) und Hannah Rulffes 388,8 Ringe (Platz 97).

In der Mannschaftswertung gewann der SV Buch in der Besetzung Adrian Stummvoll, Marius Petter und Moritz Gelbing die Bronzemedaille mit 1219,7 Ringen. Besser waren nur der PSS Inden/Altdorf (RH) mit 1235,9 Ringen und das Sportschützen-Team Wetterau-Friedberg (HS) mit 1224,0 Ringen. Die zweite Bucher Mannschaft mit Sabrina Raible, Pia Drmola und Amelie Hornung kam mit 1202,4 Ringen auf Platz 11.