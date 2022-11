Ostalbderby in der Ringer-Oberliga steht an

An diesem Samstag steigt das Ostalbderby in der Ringer- Oberliga zwischen der KG Fachsenfeld/Dewangen und dem AC Röhlingen (20 Uhr).

Nachdem die KG in der vergangenen Woche eine bittere Niederlage auch aufgrund von Corona-Erkrankungen hinnehmen musste und die Röhlinger in der Rückrunde erstarkt sind, können spannende Kämpfe erwartet werden. Kampfbeginn für den Hauptkampf ist um 20 Uhr in der Dewanger Wellandhalle. Auch im Vorkampf geht es für die KG schon um die vorzeitige Meisterschaft. Gewinnt hier die KG gegen den direkten Konkurrenten aus Röhlingen, kann die vorzeitige Meisterschaft gefeiert werden. Kampfbeginn ist hier um 18 Uhr. Ebenfalls um die Meisterschaft kämpft die Jugend der KG, gegen die Jugend der TSG Nattheim. Wird auch dieser Kampf gewonnen, kann ebenfalls die Meisterschaft gefeiert werden. Kampfbeginn der Jugend ist um 16 Uhr.