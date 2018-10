Meisterhafte Studien der „modernen Zeiten“

Zu seinem 155. Geburtstag sind Hermann Pleuers Bilder zurück in die Eisenbahnstadt Aalen gekommen, in die Galerie des Aalener Kunstvereins im Alten Rathaus. „Der“ schwäbische Impressionist malte wie kein anderer die „modernen Zeiten“, die eine ganze Gesellschaft wirtschaftlich, sozial und technisch veränderten.

Kunstvereinsvorsitzender Artur Elmer hat die Ausstellung zusammengetragen, aus Museen, der Staatsgalerie Stuttgart und aus Schloss Fachsenfeld. Zu sehen sind Pleuers Werke aus der Zeit um die Jahrhundertwende, als er sich vor allem der Eisenbahn widmete. Es sind einmalige Zeugnisse einer Pionierzeit. In dieser Fülle und gemeinsam an einem Ort waren sie zuletzt vor 40 Jahren in Aalen zu sehen. Pleuer hat diese damals sich so rasant und dynamisch verändernde Welt mit malerischer Kraft und einem besonderen Gespür für Licht, Farbe und Bewegung gemalt: Hart schuftende Arbeiter, Kohlenträger (gemalt in Kreide und Kohle), Werkstätten, immer wieder den Stuttgarter Hauptbahnhof und den Blick auf diese neue Zeit.

Pleuer spielt meisterhaft mit Licht und Farben. Zu sehen ist das beispielsweise bei den Abschiedsszenen am Bahngleis (1897) oder beim „Zahltag“. Hier zeigt sich der 1863 in Schwäbisch Gmünd geborene Pleuer auch als genauer Betrachter der Gesellschaft. Der Arbeiter, das Gesicht erhellt vom Lampenlicht, blickt konsterniert. Fiel die Lohntüte kleiner aus wie erwartet nach unzähligen Stunden harter Arbeit, Dreck und Schweiß? Die Dame in der Bildmitte blickt ihn mitleidig an.

Die Ausstellung ist auch eine Dokumentation auf zwei Stockwerken, die von der Vergangenheit in die Zukunft weist. Oben wird der geplante Steg vom Aalener Hauptbahnhof zum Stadtoval gezeigt und der Kulturbahnhof in der einstigen Reparatur-Werkstätte, der 2020 an den Start geht. Aalens Oberbürgermeister Thilo Rentschler pflichtet Artur Elmer bei: Es war höchste Zeit, dass Pleuer seit dem Jahr 1978 wieder in Aalen zu sehen ist, in der „Eisenbahnstadt“ und dem „Verkehrskreuz für ganze Umland“. Zudem sei es ja so: Die Eisenbahner, die den Fortschritt und den Wirtschafts-Aufschwung nach Aalen und in die gesamte Region brachten, führten bislang eher ein Schattendasein.