„Meinen Hass bekommt ihr nicht!“ und „Vertrauen ist gut. Punkt.“ Zwei unterschiedliche Sätze, die in ihrem Kern viel miteinander zu tun haben: Hass darf auch nach schlimmen Ereignissen nicht zur Lebenseinstellung werden und man darf nicht aufhören den Menschen zu vertrauen. Das Theater der Stadt Aalen hatte zur Eröffnung seiner neuen Spielzeit (Motto: „Innere Sicherheit“) eine Lesung mit Diskussion im Wi.Z angeboten.

Rentschler: Niedrige Kriminalitätsrate in Aalen

Der erste Satz stammt von Antoine Leiris, der bei einem Terroranschlag 2015 in Paris seine Frau verloren hat, die zweite Aussage machte Oberbürgermeister Thilo Rentschler. Intendant Tonio Kleinknecht und seine Stellvertreterin Tina Brüggemann fühlten dem OB im „Theater trifft...“-Gespräch durchaus auf den Zahn. So wollten sie wissen, warum man sich in Aalen sicher fühlen könne und wie es um sein persönliches Sicherheitsgefühl bestellt sei. Rentschler verwies auf die niedrige Kriminalitätsrate in Aalen, aber auch auf das große Gemeinschaftsgefühl und die Kultur in der Stadt.

Dies schaffe Vertrauen unter den Menschen und damit innere Sicherheit – sowohl im politischen Sinne als auch auf der persönlichen Ebene. Er selber denke nicht ständig darüber nach, was alles passieren könne. „Da würde ich verrückt werden“, sagte Rentschler. Zusammen mit dem Gemeinderat schaffe man es, in Aalen Gemeinschaft zu pflegen und die Menschen zusammen zu bringen. Eine absolute Sicherheit gebe es jedoch nicht.

Auf die Frage, ob er schon einmal die Kontrolle verloren habe, räumte der Oberbürgermeister ein, dass dies ab und zu im Gemeinderat der Fall sei. Doch ganz grundsätzlich gelte das Motto „Vertrauen ist gut. Punkt.“ Es gebe genügend Strukturen und Muster im Leben. Da müsse er nicht auch noch ständig alles kontrollieren.

Eindringlicher Appell an die Menschlichkeit

Die anschließende szenische Lesung von Manuel Flach aus dem Buch „Meinen Hass bekommt ihr nicht“ von Antoine Leiris war ein eindringlicher Appell an die Menschlichkeit. Der französische Journalist hat 2015 beim Terroranschlag im „Bataclan“ in Paris seine Frau, Mutter seines erst 17 Monate alten Sohnes, verloren. Es wird in einfühlsamer Sprache beschrieben, wie er das schreckliche Ereignis erlebt und verarbeitet hat. Schon wenige Tage nach dem Attentat postet er an die, wie er es nennt, „toten Seelen“ den Satz „Meinen Hass bekommt ihr nicht.“ Darin kommt zum Ausdruck, dass er sein Leben und das seines Kindes nicht durch Angst, Wut und Hassgefühle zerstören lassen will.

Seine Frau fehlt Antoine Leiris zwar sehr, doch der Alltag und das Kümmern um das Kind helfen ihm über die schlimmen Tage hinweg. Das Gefühl des Vertrauens in die Menschen ist bei ihm vom ersten Moment an da und kann auch nicht durch Terror und Mord zerstört werden. Eine bemerkenswerte Einstellung, die das Publikum zum Nachdenken anregte.